Соня Йончева выступит на фестивале Ильдара Абдразакова

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С 15 по 26 февраля в Екатеринбурге, Казани и Москве пройдут концерты III Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова. Хедлайнером гала-концерта в Москве станет сопрано Соня Йончева (Болгария).

Фестиваль организует Фонд поддержки и продвижения молодых талантов в области искусства, основанный российским оперным певцом Ильдаром Абдразаковым.

В 2020 году фестиваль будет посвящен наследию Джузеппе Верди. Ильдар Абдразаков примет участие во всех концертах фестивальной программы.

Фестиваль откроется концертами в Екатеринбурге (Свердловская государственная академическая филармония, 15 февраля) и Казани (Большой концертный зал имени Салиха Сайдашева, 21 февраля). Арии из опер Верди прозвучат в исполнении Ильдара Абдразакова, итальянского тенора Лучано Ганчи и российских певцов: баритона Сергея Кайдалова, сопрано Анастасии Коротенко и меццо-сопрано Натальи Якимовой.

26 февраля в Большом зале Московской консерватории состоится «Верди-гала» с участием Сони Йончевой, Ильдара Абдразакова, Лучано Ганчи и баритона Клаудио Сгура (Италия), за дирижерский пульт оркестра театра «Новая опера» встанет Михаил Татарников.

В рамках фестиваля в Международной академии музыки Елены Образцовой в Петербурге уже состоялись мастер-классы для молодых оперных певцов. По результатам мастер-классов, успешно проявившие себя исполнители выступят в концертной программе фестиваля с мастерами оперного искусства.

































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