Фильмы Линча покажут в Москве и Петербурге

Кадр из фильма «Малхолланд Драйв» © «Искусство кино»

С 26 по 29 декабря в Москве и Петербурге в программе «Классики настоящего», организованной журналом «Искусство кино» совместно с Симпозиумом русского кинематографа при Университете Питтсбурга (США), состоятся специальные показы фильмов Дэвида Линча «Малхолланд Драйв» и «Внутренняя империя».

Как сообщает сайт журнала «Искусство кино», в Москве показы пройдут в киноцентре «Октябрь» (26 декабря — «Малхолланд Драйв», 28 декабря — «Внутренняя империя»), в Петербурге — в киноцентре «Родина» (28 декабря — «Внутренняя империя», 29 декабря — «Малхолланд Драйв»).

Фильмы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.

«Малхолланд Драйв» (Mulholland Dr., США-Франция, 2001)

Режиссер: Дэвид Линч

Автор сценария: Дэвид Линч

Оператор: Питер Диминг

Композитор: Анджело Бадаламенти

В ролях: Наоми Уоттс, Лаура Хэрринг, Джастин Теру

Награды: номинация на премию «Оскар» и приз Каннского фестиваля за лучшую режиссуру



Синопсис: Темноволосая незнакомка попадает в автомобильную аварию на шоссе Малхолланд. Пережив глубокий шок и потеряв память, она бредет в Лос-Анджелес, где тайно проникает в пустой дом. В это время туда же заселяется начинающая актриса Бетти, которая приехала погостить у тетки. Искренне сочувствуя своей случайной знакомой, Бетти пытается помочь ей вспомнить, кто она и что с ней произошло. В ее сумке девушки находят большую сумму денег и загадочный синий ключ.

«Внутренняя импения» (Inland Empire, США-Франция-Польша, 2006)

Режиссер: Дэвид Линч

Автор сценария: Дэвид Линч

Оператор: Дэвид Линч

В ролях: Лора Дерн, Джастин Теру, Джереми Айронс, Гарри Дин Стэнтон, Джулия Ормонд

Награды: приз Future Film Festival Digital Award на Венецианском кинофестивале



Синопсис: Идут съемки фильма «On High in Blue Tomorrows». По мере погружения в роль жизнь актрисы Никки постепенно меняется: она перестает понимать, где заканчивается реальность и начинается кино. Неожиданно Никки узнает, что она не первая исполнительница роли: несколько лет назад съемки прервались, после того как главных актеров нашли убитыми. Но самое тревожное то, что выдуманная героиня становится более реальной, чем сама актриса.

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