Новую сцену Пермской оперы построят по проекту бюро wHY

Художественный музей Спида (Луисвилл, штат Кентукки) © wHY

В январе 2020 года состоится презентация для общественного и экспертного обсуждения первых эскизов новой сцены Пермского театра оперы и балета, разработанных международным архитектурным бюро wHY.

Как сообщает пермское издание «Новый компаньон» со ссылкой на Министерство культуры Пермского края, бюро wHY выбрал предприниматель Роман Абрамович, основываясь на своем международном опыте работы над проектами в области искусства и культуры. Проект уже прошел историко-культурную экспертизу.

Отмечается, что новая сцена Пермского театра оперы и балета станет одним из самых современных и технологичных зданий, в то же время его архитектурные решения должны позволять аккуратно вписать здание театра в исторический центр Перми.

«Мы рады сотрудничать с архитектурным бюро wHY и региональными властями в Перми для разработки архитектурного проекта для театра балета, — цитирует «Новый компаньон» разработчика проекта Лизу Джордан. — Для нас большая честь иметь возможность быть частью команды, ответственной за реализацию культурно значимого проекта».

В бюро wHY работают 40 архитекторов и дизайнеров в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, пишет интернет-газета «Текст». Среди проектов wHY реставрация Метрополитен-музея (Нью-Йорк), оформление экспозиции Американского музея естественной истории (Нью-Йорк) и Чикагского института искусств, реконструкция Музея азиатского искусства (Сан-Франциско) и Художественного музея Спида (Луисвилл).



































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