Учрежден новый конкурс для молодых композиторов

До 31 декабря открыт прием заявок от композиторов не старше 35 лет на участие в первом всероссийском конкурсе «Партитура», который организует Фонд развития современного искусства.

Заявки принимаются на официальном сайте конкурса «Партитура». Конкурс проводится по семи номинациям: симфонические произведения большой и малой формы, соло с оркестром, опера, балет, эстрадно-симфоническая музыка и музыка для кино.

Отборочная комиссия рассматривает сочинения длительностью от 10 до 20 минут, в том числе и те, которые ранее участвовали в других конкурсах.

Весной 35 лучших партитур будут записаны Московским государственным академическим симфоническим оркестром (МГАСО) под управлением Павла Когана. Произведения лауреатов прозвучат 21 марта в Большом зале Московской консерватории, а 18 апреля сочинения участников конкурса будут исполнены для молодежной аудитории в зале Vegas City Hall.

Согласно Положению о конкурсе, в каждой из семи номинаций победители получат по 200 000 рублей.

Победителей конкурса «Партитура» определит экспертный совет, в который вошли художественный руководитель и

главный дирижер МГАСО Павел Коган, генеральный директор — художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман, генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян, ректор Московской консерватории Александр Соколов, композитор Рашид Калимуллин, пианист, композитор и музыкальный критик Петр Айду, а также композитор, профессор Московской консерватории, основатель «Студии новой музыки» Владимир Тарнопольский.

«Я совсем не являюсь сторонником учреждения любимого организаторами многих российских конкурсов одного вызывающе "высокого" Grand Prix, а считаю, что у нас, как и во всех цивилизованных странах, нужно было уже давно создать элементарную системузаказов оркестрами и фестивалями сочинений композиторам, — прокомментировал COLTA.RU Владимир Тарнопольский. — А пока этого нет, нужно искать возможности хотя бы через конкурсы поддержать как можно большее количество молодых авторов. Именно в этом я вижу главную цель конкурса "Партитура" с его в высшей степени странными, но в нашей ситуации, может быть, и полезными семью номинациями».

Конкурс проводится с использованием гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов











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