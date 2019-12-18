Учрежден новый конкурс для молодых композиторов

Маскулинность: что это значит сегодня?
COLTA.RU продолжает обсуждать проблемы гендера18 декабря 2019214
До 31 декабря открыт прием заявок от композиторов не старше 35 лет на участие в первом всероссийском конкурсе «Партитура», который организует Фонд развития современного искусства.
Заявки принимаются на официальном сайте конкурса «Партитура». Конкурс проводится по семи номинациям: симфонические произведения большой и малой формы, соло с оркестром, опера, балет, эстрадно-симфоническая музыка и музыка для кино.
Отборочная комиссия рассматривает сочинения длительностью от 10 до 20 минут, в том числе и те, которые ранее участвовали в других конкурсах.
Весной 35 лучших партитур будут записаны Московским государственным академическим симфоническим оркестром (МГАСО) под управлением Павла Когана. Произведения лауреатов прозвучат 21 марта в Большом зале Московской консерватории, а 18 апреля сочинения участников конкурса будут исполнены для молодежной аудитории в зале Vegas City Hall.
Согласно Положению о конкурсе, в каждой из семи номинаций победители получат по 200 000 рублей.
Победителей конкурса «Партитура» определит экспертный совет, в который вошли художественный руководитель и
главный дирижер МГАСО Павел Коган, генеральный директор — художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман, генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян, ректор Московской консерватории Александр Соколов, композитор Рашид Калимуллин, пианист, композитор и музыкальный критик Петр Айду, а также композитор, профессор Московской консерватории, основатель «Студии новой музыки» Владимир Тарнопольский.
«Я совсем не являюсь сторонником учреждения любимого организаторами многих российских конкурсов одного вызывающе "высокого" Grand Prix, а считаю, что у нас, как и во всех цивилизованных странах, нужно было уже давно создать элементарную системузаказов оркестрами и фестивалями сочинений композиторам, — прокомментировал COLTA.RU Владимир Тарнопольский. — А пока этого нет, нужно искать возможности хотя бы через конкурсы поддержать как можно большее количество молодых авторов. Именно в этом я вижу главную цель конкурса "Партитура" с его в высшей степени странными, но в нашей ситуации, может быть, и полезными семью номинациями».
Конкурс проводится с использованием гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
17:29Новую сцену Пермской оперы построят по проекту бюро wHY
14:54Новогодний принт-маркет пройдет на «Винзаводе»
13:33«Колибри» записывают новый альбом
12:44Учрежден новый конкурс для молодых композиторов
11:38Выставка художников круга Андрея Хржановского пройдет в МАММе
10:52В Петербурге открывается культурно-образовательный центр Р.А.Д.И.О.
Вчера
18:33В Тургеневке прочитают лекцию о Кафке и юморе абсурда
17:55Книжный угол «Живет и работает» представит новый зин
16:18Фильм «Тридцать» Симоны Костовой выйдет в российский прокатВсе новости
COLTA.RU продолжает обсуждать проблемы гендера18 декабря 2019214
Владимир Тарнопольский о конкурсе «Партитура» и о композиторских конкурсах вообще18 декабря 2019246
«Луна для моего отца» и «Фаусто» в «Гараже»18 декабря 2019539
Рассказывают Олег Лекманов, Илья Симановский и Михаил Свердлов — авторы книги «Биография: Венедикт Ерофеев. Посторонний»18 декабря 2019493
Анастасия Вепрева о «Единомышленниках» в нижегородском Арсенале17 декабря 2019594
«Архитектон Тета» Бориса Филановского в «Фанерном театре» БДТ17 декабря 2019955
Руководительница «Ателье художников в изгнании» Жюдит Деполь — о том, как защитить творческую личность от испытания эмиграцией17 декабря 2019848
Оксана Васякина о новой перспективе романтизма16 декабря 20191435
Почему Эрмитаж восстанавливает Пальмиру16 декабря 20191498
COLTA.RU публикует полный текст нобелевской лекции Ольги Токарчук16 декабря 20192765
Анархо-абсурдистский фильм Жан-Кристофа Мёрисса «Один из нас» завершает фестиваль NOW / Film Edition. Его можно посмотреть здесь сегодня и только сегодня — до конца дня16 декабря 20192238
Артем Хлебников поговорил с Жан-Кристофом Мёриссом, режиссером фильма «Один из нас». Онлайн-показ этого кино об анархистской свободе завершает сегодня фестиваль NOW / Film Edition16 декабря 20191426