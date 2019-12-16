Умерла Анна Карина

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14 декабря в Париже в возрасте 79 лет умерла актриса Анна Карина, звезда французской «новой волны» 1960-х.
Об этом сообщает Le Monde.
Ханна Карин Бларке Байер родилась в 1940 году в Копенгагене, еще школьницей начала петь в кабаре и выступать на радио, в 14 лет снялась в короткометражном фильме, получившем приз Каннского фестиваля. В 1958 году переехала в Париж, где стала фотомоделью и по совету Коко Шанель взяла себе профессиональный псевдоним Анна Карина.
В 1959 году произошло ее знакомство с Жан-Люком Годаром и через год Анна Карина снялась у него в фильме «Маленький солдат» (Le Petit Soldat, вышел в 1963 году). В 1961 году роль в его картине «Женщина есть женщина» (Une femme est une femme) принесла молодой акртисе приз Берлинского кинофестиваля. В том же году Анна Карина и Жан-Люк Годар стали мужем и женой (их брак продлился до 1967 года), актриса сыграла еще в шести его фильмах.
Анна Карина также снималась у Жака Риветта, Лукино Висконти, Райнера Вернера Фассбиндера и Марты Месарош. Продолжилась и ее музыкальная карьера — в конце 1960-х хитами стали песни Сержа Генсбура «Sous le soleil exactement» и «Roller Girl» в ее исполнении. Еще две песни Генсбура были записаны для фильма «Жить вместе» (Vivre ensemble), который Анна Карина поставила в 1973 году в качестве режиссера.
Кроме того, Анна Карина играла в телевизионных фильмах и на театральной сцене, опубликовала четыре романа. Ее последней работой в кино стал фильм «Виктория» Victoria (2008), где она снялась в роли самой себя.
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