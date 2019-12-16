Умер Гершон Кингсли

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10 декабря в Нью-Йорке в возрасте 97 лет умер немецко-американский композитор Гершон Кингсли, один из основоположников электронной музыки.
Об этом сообщает Billboard.
Гершон Кингсли (настоящее имя — Гёц Густав Ксински) родился в 1922 году в Бохуме, в 1938 году эмигрировал из Германии в Палестину, самостоятельно научился играть на фортепиано, выступал в джаз-клубах, учился в Иерусалимской консерватории, в середине 1940-х переехал в США.
В 1966 году Кингсли вместе с французским музыкантом Жан-Жаком Перри выпустил электронный альбом «The In Sound from Way Out!», за ним последовала пластинка «Kaleidoscopic Vibrations: Electronic Pop Music from Way Out» (1967). В 1969 году записал на синтезаторе Муга сольный альбом «Music to Moog By» с популярной музыкой и композициями собственного сочинения.
Одна из них называлась «Popcorn». Три года спустя в записи группы Hot Butter она разошлась двухмиллионным тиражом, вошла в десятку хитов США и Великобритании и заняла первое место в Германии, Франции, Швейцарии, Норвегии и Австралии, став первым электронным треком, попавшим в мировые поп-чарты. Впоследствии свои интерпретации «Попкорна» записали сотни музыкантов, в том числе Жан-Мишель Жарр, Герб Алперт, Aphex Twin и Muse.
Помимо электронной музыки Кингсли писал музыку для кино, телевидения и рекламы, аранжировал бродвейские мюзиклы, сочинял академические камерные произведения, в 2008 году в Бремене была поставлена его опера «Рауль».
Номинант на премию «Тони», двухкратный лауреат премии «Клио», лауреат специальной премии Фонда Боба Муга за вклад в музыку.
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