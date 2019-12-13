Работы Юрия Анненкова из Центра Помпиду впервые покажут в России

Юрий Анненков. Вид на Пантеон из Люксембургского сада. Ок. 1925 (фрагмент) © Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou

13 февраля в Музее русского импрессионизма в Москве откроется выставка, на которой впервые будут представлены произведения Юрия Анненкова (1889-1974) из собрания Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже, созданные художником в эмиграции и ранее не выставлявшиеся в России.

Как сообщает сайт Музея русского импрессионизма, в экспозицию «Юрий Анненков. Революция за дверью» также войдут работы из Государственной Третьяковской галереи (ГТГ), Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ), Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина, Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства, фонда V-A-C , Московского музея современного искусства и других музеев и частных коллекций.

Всего на выставке можно будет увидеть более ста произведений живописи, графических портретов и эскизов, в том числе «Вид на Пантеон из Люксембургского сада» (Центр Помпиду), «Лес. Июнь» (ГТГ), «Портрет Федора Комиссаржевского» (ГМИИ), «Портрет неизвестной в зеленом на фоне Эйфелевой башни» (Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера»).

«Экспозиция покажет наиболее значимые направления творчества Юрия Анненкова в России и после его отъезда во Францию в 1924 году, — сообщают организаторы выставки. — Зрители увидят Анненкова-живописца, художника театра, книжного иллюстратора — неутомимого экспериментатора, в чьем творчестве отразился бурный и сложный период русской истории первой половины XX века».

Куратор выставки — ведущий специалист выставочного отдела Музея русского импрессионизма Анастасия Винокурова, научный консультант — старший научный сотрудник отдела живописи второй половины ХХ века ГТГ Анна Дьяконицына.

Выставка «Юрий Анненков. Революция за дверью» в Музее русского импрессионизма продлится до 24 мая.















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