Работы Юрия Анненкова из Центра Помпиду впервые покажут в России

Гришковец и «Бигуди». «Кто здесь вспомнит нас?..»
Писатель и драматург Евгений Гришковец возродил свой музыкальный проект с группой «Бигуди» — теперь с социально-политическими песнями13 декабря 2019320
13 февраля в Музее русского импрессионизма в Москве откроется выставка, на которой впервые будут представлены произведения Юрия Анненкова (1889-1974) из собрания Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже, созданные художником в эмиграции и ранее не выставлявшиеся в России.
Как сообщает сайт Музея русского импрессионизма, в экспозицию «Юрий Анненков. Революция за дверью» также войдут работы из Государственной Третьяковской галереи (ГТГ), Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ), Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина, Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства, фонда V-A-C , Московского музея современного искусства и других музеев и частных коллекций.
Всего на выставке можно будет увидеть более ста произведений живописи, графических портретов и эскизов, в том числе «Вид на Пантеон из Люксембургского сада» (Центр Помпиду), «Лес. Июнь» (ГТГ), «Портрет Федора Комиссаржевского» (ГМИИ), «Портрет неизвестной в зеленом на фоне Эйфелевой башни» (Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера»).
«Экспозиция покажет наиболее значимые направления творчества Юрия Анненкова в России и после его отъезда во Францию в 1924 году, — сообщают организаторы выставки. — Зрители увидят Анненкова-живописца, художника театра, книжного иллюстратора — неутомимого экспериментатора, в чьем творчестве отразился бурный и сложный период русской истории первой половины XX века».
Куратор выставки — ведущий специалист выставочного отдела Музея русского импрессионизма Анастасия Винокурова, научный консультант — старший научный сотрудник отдела живописи второй половины ХХ века ГТГ Анна Дьяконицына.
Выставка «Юрий Анненков. Революция за дверью» в Музее русского импрессионизма продлится до 24 мая.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:09Российские и британские музыканты выступят в МАММ
17:20Работы Юрия Анненкова из Центра Помпиду впервые покажут в России
16:37В Тель-Авиве состоится фестиваль русской культуры M.ART
13:18«Рождественский вертеп Павла Карманова» возвращается в «Зарядье»
11:54В Новой Третьяковке откроется выставка о советском модернизме
10:22Российские реалии обсудят в Сахаровском центре
Вчера
18:20Объявлен open call в арт-резиденцию «Выкса»
17:51В Рижской биеннале 2020 года примут участие 56 художников
16:38Изданы архивные записи Рудольфа БаршаяВсе новости
Писатель и драматург Евгений Гришковец возродил свой музыкальный проект с группой «Бигуди» — теперь с социально-политическими песнями13 декабря 2019320
Вокруг Спецсообщения зампреда ОГПУ Агранова13 декабря 20191524
Катерина Белоглазова узнала у Изабеллы Эклёф, автора неуютного фильма «Отпуск», зачем ей нужно было так беспокоить зрителя12 декабря 20191219
Алексей Артамонов поговорил с автором революционного фильма «София Антиполис» — полифонической метафоры сегодняшнего мира в огне12 декабря 2019774
Киноколлаж «Я — Москва» в «Космосе»12 декабря 2019732
«Дидона и Эней» и Молодежная программа демонстрируют наиболее удачные стратегии Большого театра11 декабря 20191085
Василий Корецкий разговаривает с автором одного из самых громких инди-фильмов года «Наживка», который можно увидеть на фестивале NOW / Film Edition11 декабря 2019822
«Такой современный московский Джеймс Бонд»: премьера клипа-нуара от культовой уральской группы11 декабря 20191270
Рэп-группа, которая экспортирует грусть из Белоруссии, — о жизни после смерти одного из участников, битмейкера Ромы Англичанина11 декабря 20193965
Поразительный фильм Изы Виллингер «Здравствуй, робот» — об андроидах, которые уже живут с человеком и вступают с ним в сложные отношения. И нет, это не мокьюментари, а строгий док10 декабря 20192124
Подростковый бунт, тоталитаризм в масштабах города и культурная апроприация10 декабря 2019943
Это выясняли на V международном музыкальном фестивале «Евразия»9 декабря 20191302