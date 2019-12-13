В Тель-Авиве состоится фестиваль русской культуры M.ART

Гришковец и «Бигуди». «Кто здесь вспомнит нас?..»
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С 20 февраля по 7 марта фонд M.ART проведет в Тель-Авиве мультижанровый фестиваль русской культуры.
Площадками фестиваля M.ART станут театр «Габима», Центр Сюзан Далаль, Израильская опера, Израильская консерватория имени Теда и Лин Арисон и Тель-Авивский музей изобразительных искусств.
Программа фестиваля:
Театр
Танец
Музыка
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