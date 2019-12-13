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В Тель-Авиве состоится фестиваль русской культуры M.ART

News_detailed_pictureСцена из балета «Пахита»© Елена Лехова / Урал Опера Балет

С 20 февраля по 7 марта фонд M.ART проведет в Тель-Авиве мультижанровый фестиваль русской культуры.

Площадками фестиваля M.ART станут театр «Габима», Центр Сюзан Далаль, Израильская опера, Израильская консерватория имени Теда и Лин Арисон и Тель-Авивский музей изобразительных искусств.

Программа фестиваля:


Театр

  • «Пьяные», БДТ имени Г.А. Товстоногова (Петербург), реж. Андрей Могучий; — «Наш класс. История в 14 уроках», Театр имени Евгения Вахтангова (Москва); — «Осень моей весны» и «Рамона», Театр марионеток Резо Габриадзе (Тбилиси).


Танец

  • «Пахита», Урал Опера Балет (Екатеринбург);
  • «Свадебка» и «Sepia», Провинциальные танцы (Екатеринбург).


Музыка

  • концерт «Chronos» композитора Кирилла Рихтера;
  • совместный проект «Пёрселл и Мартынов» композитора Владимира Мартынова и ансамбля Opus Posth;
  • концерт солистов Молодёжной оперной программы Большого театра.

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