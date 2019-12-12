Объявлен open call в арт-резиденцию «Выкса»

© Арт-резиденция VYKSA

Сегодня, 12 декабря, начался прием заявок от художников, желающих осуществить свои проекты в арт-резиденции «Выкса» (город Выкса, Нижегородская область).

Заявки принимаются до 12 января от художников любого возраста и работающих в любых техниках. Предпочтение будет отдано проектам, уделяющим внимание местному контексту.

Резидентам предоставляется размещение в особняке, выделяется грант на реализацию проекта, а также оплачивается проезд из Москвы, Нижнего Новгорода или Петербурга и расходы на материалы. Срок резиденции варьируется от 3 до 8 недель.

Подробнее об условиях участия можно узнать на странице арт-резиденции «Выкса».

Набор в арт-резиденцию «Выкса» 2020 года назван «Белая дверь» — в честь песни Аллы Пугачевой (музыка Юрия Чернавского, текст Леонида Дербенева), исполненной в 1984 году.

Алиса Багдонайте, куратор арт-резиденции «Выкса»:

«Наконец, тема резиденции озвучена женским голосом. Сейчас, спустя четверть века, нам известно, что психоделический нью-вейв не приживется в репертуаре Аллы Пугачевой. Новое и экспериментальное может угрожать провалом, а может вдохновлять, изменять ход истории. Резиденция — это по умолчанию экспериментальный формат, который позволяет отстраниться от привычного уклада и искать новые темы и отношения. Открытая для интерпретаций тема "Белая дверь" призвана не ограничивать и ограждать, а приглашать к размышлению и разговору. Что мы увидим за ней в итоге, определят художники».



















Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU