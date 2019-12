В Рижской биеннале 2020 года примут участие 56 художников

Павел Альтхамер. Проект «Конгресс рисовальщиков» на 7-й Берлинской биеннале. 2012 © Courtesy of the artist, Foksal Gallery Foundation, Warsaw and neugerriem

Организаторы Второй Рижской международной биеннале современного искусства (RIBOCA2), которая пройдет в Риге и Юрмале с 16 мая по 11 октября 2020 года, объявили список участников. В него вошли 56 художников из 20 стран мира.

Как сообщает пресс-служба Рижской биеннале, почти треть участвующих художников будет из стран Балтии и почти 60% участников будут из Балтийского региона — из Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Латвии, Литвы, Польши и России, которую на RIBOCA2 будут представлять Антон Видоклe, Арсений Жиляев, Михаил Максимов и Марина Симакова.

Также среди участников будут художники из Аргентины, Австрии, Бельгии, Хорватии, Франции, Греции, Италии, Мексики, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США.

Экспозиция RIBOCA2 как минимум на 85% будет состоять из новых произведений, созданных при активном участии местных авторов и сообществ.

Куратор Рижской биеннале 2020 года Ребекка Ламарш-Вадель (Франция), вдохновившись стихотворением латвийской поэтессы Мары Залите, выбрала для выставки название «и вдруг всё расцвело» (and suddenly it all blossoms).

«Выставка будет исследовать новые представления о том, что же значит быть человеком, и разбираться в многообразии вариантов отношений между людьми, — отмечают в пресс-службе. — В ответ повсеместному глобальному цинизму и политическому отчаянию, и в качестве альтернативы апокалиптическим настроениям RIBOCA2 предлагает попробовать увидеть в страхах – новые возможности, а в опасностях — стремление к жизни. <...> Название биеннале отсылает также к латышской традиции дайн, поэтической фольклорной формы, отражающей преодоление жизненных трудностей. Эти короткие стихотворные произведения, зачастую создававшиеся женщинами, рассказывают о темах, являющихся ключевыми для биеннале».

Биеннале будет сопровождаться публичной программой, созданной в тесном сотрудничестве с со-куратором публичной программы Софией Лемос. В течение всех пяти месяцев работы выставки будут проходить беседы, семинары, лекции, мастер-классы и перформансы. Среди участников программы автор CAConrad, историк Лоррейн Дастон, философ Винчиан Деспрет, исследователь Моника Гальяно, антрополог Анна Лёвенхаупт Цзин, философ Поль Б. Пресьядо, антрополог Тобиас Рис и социолог Боавентура ди Соуза Сантуш.











Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU