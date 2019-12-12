Фонд V-A-C устраивает телемосты между ГЭС-2 и московскими районами

© Фонд V-A-C

14 и 15 декабря телемостами с Ясенево и Новогиреево фонд V-A-C начинает серию узковещательных телемостов между строящимся культурным пространством ГЭС-2, которое откроется на Болотной набережной в центре Москвы в 2020 году, и сообществами, действующими на базе районных учреждений культуры города.

Как сообщает пресс-служба фонда V-A-C, участники телемоста смогут совершить прогулку по строящемуся пространству, задать вопросы строителям и инженерам, а также высказать собственные идеи о том, как подобный центр может быть полезен району и его жителям».

Фонд V-A-C, отмечают в пресс-службе, выстраивает долгосрочные отношения с районным сообществами и рассчитывает на их участие в проекте будущего общественного совета — «ассамблеи ГЭС-2» — при ГЭС-2.

14 декабря состоится телемост с Культурным центром «Вдохновение» (Ясенево), 15 декабря — с Культурным центром «МосАРТ» (Новогиреево).

Во время встреч будут проходить съемки, которые станут основой для произведения американской художницы и теоретика искусства Сьюзен Лейси, одной из ключевых фигур феминистского искусства и «искусства сообществ» — художественных проектов, основанных на взаимодействии жителей города.

По замыслу Сьюзен Лейси, удаленная прогулка по строящемуся зданию — это эксперимент в процессе которого участники совместно моделируют опыт посетителей ГЭС-2 после ее открытия и, таким образом, символически включаются в процесс создания этого пространства. Каждый телемост будет сопровождаться офлайн-обсуждением между собравшимися и сотрудниками фонда. Их темы будут предложены художницей.











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