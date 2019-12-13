Лучший фильм национального конкурса Beat Film Festival покажут в Еврейском музее

© Beat Film Festival

15 декабря в Еврейском музее и центре толерантности в Москве состоится показ документального фильма Маргариты Захаровой «Москва будто бы сон», победителя национального конкурса Beat Film Festival 2019.

Начало в 17:00, вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте Еврейского музея. Показ входит в кинопрограмму, посвященную различным аспектам жизни в мегаполисе, которую курирует онлайн-платформа российского авторского кино «Пилигрим».

Герой фильма «Москва будто бы сон» — молодой черногорец Кабир, который пятый год живет в Москве вместе с русской девушкой Настей, дочерью владельца галереи современного искусства на Арбате.

Совместная работа — монтаж выставок, встреча гостей, общение с покупателями — единственное, что теперь связывает пару, переживающую кризис. Настя отказалась от амбиций стать художницей ради развития галереи и мечтает только о море и отдыхе. Кабир больше не видит огня в глазах своей подруги, угнетенной финансовой зависимостью от отца.

Однажды Кабир исчезает — он возвращается домой, на побережье Которского залива. Работая на стройке вместе с братом и отцом, он постепенно забывает русский язык, а Москва и столичная арт-тусовка всё больше кажутся ему сном.

После просмотра пройдет обсуждение с режиссером фильма Маргаритой Захаровой и кинокритиком Алисой Таежной.































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