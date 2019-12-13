Лучший фильм национального конкурса Beat Film Festival покажут в Еврейском музее

«Я поняла, что обязана сделать это ради своих черной и белой кровей»
Джулия Баллок о спектакле «Zauberland», о Перми, о работе с Джоном Адамсом и Питером Селларсом13 декабря 2019408
15 декабря в Еврейском музее и центре толерантности в Москве состоится показ документального фильма Маргариты Захаровой «Москва будто бы сон», победителя национального конкурса Beat Film Festival 2019.
Начало в 17:00, вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте Еврейского музея. Показ входит в кинопрограмму, посвященную различным аспектам жизни в мегаполисе, которую курирует онлайн-платформа российского авторского кино «Пилигрим».
Герой фильма «Москва будто бы сон» — молодой черногорец Кабир, который пятый год живет в Москве вместе с русской девушкой Настей, дочерью владельца галереи современного искусства на Арбате.
Совместная работа — монтаж выставок, встреча гостей, общение с покупателями — единственное, что теперь связывает пару, переживающую кризис. Настя отказалась от амбиций стать художницей ради развития галереи и мечтает только о море и отдыхе. Кабир больше не видит огня в глазах своей подруги, угнетенной финансовой зависимостью от отца.
Однажды Кабир исчезает — он возвращается домой, на побережье Которского залива. Работая на стройке вместе с братом и отцом, он постепенно забывает русский язык, а Москва и столичная арт-тусовка всё больше кажутся ему сном.
После просмотра пройдет обсуждение с режиссером фильма Маргаритой Захаровой и кинокритиком Алисой Таежной.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:09Российские и британские музыканты выступят в МАММ
17:20Работы Юрия Анненкова из Центра Помпиду впервые покажут в России
16:37В Тель-Авиве состоится фестиваль русской культуры M.ART
13:18«Рождественский вертеп Павла Карманова» возвращается в «Зарядье»
11:54В Новой Третьяковке откроется выставка о советском модернизме
10:22Российские реалии обсудят в Сахаровском центре
12 декабря 2019
18:20Объявлен open call в арт-резиденцию «Выкса»
17:51В Рижской биеннале 2020 года примут участие 56 художников
16:38Изданы архивные записи Рудольфа БаршаяВсе новости
Джулия Баллок о спектакле «Zauberland», о Перми, о работе с Джоном Адамсом и Питером Селларсом13 декабря 2019408
Писатель и драматург Евгений Гришковец возродил свой музыкальный проект с группой «Бигуди» — теперь с социально-политическими песнями13 декабря 2019579
Вокруг Спецсообщения зампреда ОГПУ Агранова13 декабря 20192575
Катерина Белоглазова узнала у Изабеллы Эклёф, автора неуютного фильма «Отпуск», зачем ей нужно было так беспокоить зрителя12 декабря 20191327
Алексей Артамонов поговорил с автором революционного фильма «София Антиполис» — полифонической метафоры сегодняшнего мира в огне12 декабря 2019864
Киноколлаж «Я — Москва» в «Космосе»12 декабря 2019792
«Дидона и Эней» и Молодежная программа демонстрируют наиболее удачные стратегии Большого театра11 декабря 20191135
Василий Корецкий разговаривает с автором одного из самых громких инди-фильмов года «Наживка», который можно увидеть на фестивале NOW / Film Edition11 декабря 2019863
«Такой современный московский Джеймс Бонд»: премьера клипа-нуара от культовой уральской группы11 декабря 20191331
Рэп-группа, которая экспортирует грусть из Белоруссии, — о жизни после смерти одного из участников, битмейкера Ромы Англичанина11 декабря 20194075
Поразительный фильм Изы Виллингер «Здравствуй, робот» — об андроидах, которые уже живут с человеком и вступают с ним в сложные отношения. И нет, это не мокьюментари, а строгий док10 декабря 20192205
Подростковый бунт, тоталитаризм в масштабах города и культурная апроприация10 декабря 2019983