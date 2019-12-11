Прокуратуру попросили проверить обложку альбома Anazondaz

Директор музея-панорамы «Сталинградская битва» Алексей Дементьев обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку обложки нового альбома астраханской рэп-группы Anacondaz, на которой монумент «Родина-мать зовет!» совмещен с аллегорией смерти.

«Видел обложку, альбом их слушал... Обложка к последнему, где они разорвали на куски "Родину-мать", какой-то скелет внутрь засунули... На мой взгляд, здесь осквернение мемориала. Совершенно четко образ мемориала самым неприглядным образом исказился, тем более использовался так публично, это широко распространялось само изображение», — цитирует Алексея Дементьева РИА Новости.

Директора музея-панорамы «Сталинградская битва» считает, что музыканты не имеют права использовать образ мемориала, они не обращались за разрешением в музей, которому принадлежат авторские права на использование изображения монумента «Родина-мать зовет!».

«Мы обратились в прокуратуру... Попросили проверку провести», — сказал Дементьев. В прокуратуре Волгоградской области сообщили, что прокомментируют ситуацию позже.

По словам представителя Anacondaz, автором обложки альбома «Мои дети не будут скучать» является художница Маруся Махмутова.

«Это коллаж из изображений волгоградской статуи "Родины-матери" и скульптуры "La Mort Saint-Innocent" неизвестного автора, выставленной в Лувре и олицетворяющей "святую невинную смерть". Она плачет кровавыми слезами о своих детях», — говорится в сообщении группы Anacondaz.















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