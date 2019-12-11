В «Театре.doc» открывается выставка Натальи Йозеф и Вадима Лурье

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11 и 12 декабря в «Театре.doc» на площадке «8/3» в Москве проходит выставка документальной фотографии Натальи Йозеф и Вадима Лурье.
Открытие выставки состоится в 19:00, адрес площадки «8/3»: ул. Казакова, дом 8, строение 3. Вход свободный.
Проект выпускницы Школы документального кино и документального театра М.А. Разбежкиной и М.Ю. Угарова Натальи Йозеф «Не нарушай красоту дома» посвящен беженцам из зоны Нагорно-Карабахского конфликта. Проект был реализован в Азербайджане и Армении в 2019 году при поддержке Центра независимых социальных исследований в Берлине (CISR Berlin).
В своем проекте «Человек и место. Путешествие на Луганщину» фотограф, фольклорист и визуальный антрополог Вадим Лурье рассказывает о повседневности городов Луганской области, переживших военные действия.
На открытии выставки пройдет публичная дискуссия «СМИ и конфликты: риторика и образы войны в украинских, российских и южно-кавказских медиа». Участники:
Фотовыставка и дискуссия организуются в рамках проекта, реализованного CISR Berlin в 2018–2019 годах: «MemoGuides: Мирная трансформация конфликтов на постсоветском пространстве»
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