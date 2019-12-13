 
11:18 11 декабря 2019Новости
974
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Вручена премия «Большая книга»

News_detailed_picture© «Большая книга»

10 декабря в Доме Пашкова в Москве состоялась церемония вручения национальной литературной премии «Большая книга». Первую премию получили Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский за книгу «Венедикт Ерофеев: посторонний».

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Венедикт Ерофеев: посторонний» — первая биография Венедикта Ерофеева (1938–1990). Ее авторы впервые опросили несколько десятков людей, знавших писателя, в издание вошли никогда ранее не публиковавшиеся архивные материалы и фотографии. Параллельно истории жизни Венедикта Ерофеева в книге разворачивается «биография» Венички — подробный анализ его путешествия из Москвы в Петушки.

Вторая премия присуждена Григорию Служителю за роман «Дни Савелия», третья премия — Гузель Яхиной за роман «Дети мои».

Эта же книга победила по итогам читательского голосования, второе и третье места в котором заняли «Дни Савелия» и роман Евгения Водолазкина «Брисбен».

Премия за вклад в литературу вручена писателю, поэту и сценаристу Валерию Попову. Лауреатом премии «_Литблог», которая присуждается лучшему книжному блогеру, пишущему о современной русской литературе, стала литературный критик из Твери Мария Лебедева.

Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. На соискание премии выдвигаются художественные и документальные произведения на русском языке или в авторском переводе на русский. Ограничений для участников конкурса по возрасту, гражданству, месту жительства не существует.

Денежный эквивалент первой премии — 3 млн рублей, второй — 1,5 млн рублей, третьей премии — 1 млн рублей.

ЛИТЕРАТУРА: ВЫБИРАЙТЕ ГЕРОЕВ ДЕСЯТИЛЕТИЯ



Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Сегодня на сайте
«Когда жертву назначают — это фальшивый нарратив. И неважно, что он создан ради высшей цели. Если ты хочешь определить, кто здесь жертва, посмотри на мир!»Общество
«Когда жертву назначают — это фальшивый нарратив. И неважно, что он создан ради высшей цели. Если ты хочешь определить, кто здесь жертва, посмотри на мир!» 

Катерина Белоглазова узнала у Изабеллы Эклёф, автора неуютного фильма «Отпуск», зачем ей нужно было так беспокоить зрителя

12 декабря 20191325
Виржиль Вернье: «Я испытываю страх перед неолиберальным миром. В кино я хочу вернуть себе силу, показать, что мы не боимся»Общество
Виржиль Вернье: «Я испытываю страх перед неолиберальным миром. В кино я хочу вернуть себе силу, показать, что мы не боимся» 

Алексей Артамонов поговорил с автором революционного фильма «София Антиполис» — полифонической метафоры сегодняшнего мира в огне

12 декабря 2019863
«Чак сказал: “Она — секс-робот. Как мы можем сделать понятным для зрителя, что я с ней не сплю? Мы ведь только что познакомились”»Общество
«Чак сказал: “Она — секс-робот. Как мы можем сделать понятным для зрителя, что я с ней не сплю? Мы ведь только что познакомились”» 

Поразительный фильм Изы Виллингер «Здравствуй, робот» — об андроидах, которые уже живут с человеком и вступают с ним в сложные отношения. И нет, это не мокьюментари, а строгий док

10 декабря 20192204