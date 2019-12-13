Вручена премия «Большая книга»

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10 декабря в Доме Пашкова в Москве состоялась церемония вручения национальной литературной премии «Большая книга». Первую премию получили Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский за книгу «Венедикт Ерофеев: посторонний».
Об этом сообщает «Интерфакс».
«Венедикт Ерофеев: посторонний» — первая биография Венедикта Ерофеева (1938–1990). Ее авторы впервые опросили несколько десятков людей, знавших писателя, в издание вошли никогда ранее не публиковавшиеся архивные материалы и фотографии. Параллельно истории жизни Венедикта Ерофеева в книге разворачивается «биография» Венички — подробный анализ его путешествия из Москвы в Петушки.
Вторая премия присуждена Григорию Служителю за роман «Дни Савелия», третья премия — Гузель Яхиной за роман «Дети мои».
Эта же книга победила по итогам читательского голосования, второе и третье места в котором заняли «Дни Савелия» и роман Евгения Водолазкина «Брисбен».
Премия за вклад в литературу вручена писателю, поэту и сценаристу Валерию Попову. Лауреатом премии «_Литблог», которая присуждается лучшему книжному блогеру, пишущему о современной русской литературе, стала литературный критик из Твери Мария Лебедева.
Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. На соискание премии выдвигаются художественные и документальные произведения на русском языке или в авторском переводе на русский. Ограничений для участников конкурса по возрасту, гражданству, месту жительства не существует.
Денежный эквивалент первой премии — 3 млн рублей, второй — 1,5 млн рублей, третьей премии — 1 млн рублей.
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