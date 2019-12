Умерла Мари Фредрикссон

© Suvad Mrkonjic / TT

9 декабря в Стокгольме в возрасте 61 года умерла шведская певица и автор песен, солистка группы Roxette Мари Фредрикссон.

Об этом сообщает ТАСС.

Мари Фредрикссон родилась в 1958 году в городке Эсше на юге Швеции, во время учебы в музыкальном колледже участвовала в театральных постановках и сочиняла для них музыку. В конце 1970-х Мари Фредрикссон выступала с собственной панк-группой, затем играла в дуэте MaMas Barn, в 1982 году записала хитовый сингл с Лассе Линдбомом, который два года спустя спродюсировал первый сольный альбом певицы.

В 1986 году Мари Фредрикссон основала вместе с гитаристом и вокалистом Пером Гессле поп-рок группу Roxette. Уже вторая студийная пластника новой группы — «Look Sharp!» (1988) — принесла ей мировую известность, а песни «The Look» и «Listen to Your Heart» вышли на первое место в чарте Billboard Hot 100.

На следующий год их успех повторила баллада «It Must Have Been Love», в 1991 году песня «Joyride» заняла первые строчки в хит-парадах европейских стран, Австралии, Канады и США. В 1995 году миллионными тиражами разошлась пластинка «Don't Bore Us, Get to the Chorus!», на которой были собраны хиты с первых пяти альбомов Roxette.

После небольшого перерыва дуэт записал еще пять студийных альбомов, последний из которых, «Good Karma», вышел в 2016 году. Всего за время существования группы во всем мире было продано более 75 млн копий ее пластинок.

В 2002 году у Мари Фредрикссон обнаружили опухоль мозга, певицу успешно прооперировали. После курса лечения она вернулась к работе, но в сентябре 2015 года призналась, что у нее есть проблемы с памятью, а иногда ей сложно ходить. В 2016 году Roxette отменили турне в честь 30-летия группы.























