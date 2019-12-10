Мария Пустовит и музыканты «Персимфанса» выступят в Центре Вознесенского

© Н. Чебан

18 декабря в Центре Вознесенского в Москве состоятся литературно-музыкальный вечер «Классики наизнанку» с участием музыкантов оркестра «Персимфанс» и презентация книги Марии Пустовит «Сам ты Гендель».

Начало в 20:00, билеты продаются онлайн.

«Гендель, Гайдн и Бах в ее изложении — чудаки, то и дело попадающие в нелепые ситуации, — пишет о Марии Пустовит сайт Центра Вознесенского. — Но и гении, этого не отнимешь. Свои рассказы о классиках наизнанку, популярные в сети, Пустовит собрала в книгу "Сам ты Гендель", которую будет читать в Центре Вознесенского под аккомпанемент солистов ансамбля "Персимфанс"».

В исполнении Петра Айду (фортепиано, лютня), Ольги Деминой (виолончель) и Марины Катаржновой (скрипка) прозвучат произведения Генделя, Гайдна, Моцарта и Бетховена.

«Персимфанс» (Первый симфонический ансамбль) был основан в 1922 году и стал первым в истории академической музыки симфоническим оркестром без дирижера. Деятельность «Персимфанса» была возобновлена в 2008 году под руководством композитора и мультиинструменталиста Петра Айду.

Ансамбль стал не только симфоническим оркестром, но и возродил забытые феномены художественного бытования звука в нашей стране. Усилиями инициативной группы «Персимфанса» были созданы выставки и спектакли, с успехом показанные во Владивостоке, Архангельске, Петербурге и других городах России, а также в Норвегии, Германии и Франции.















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