Мария Пустовит и музыканты «Персимфанса» выступят в Центре Вознесенского
© Н. Чебан
18 декабря в Центре Вознесенского в Москве состоятся литературно-музыкальный вечер «Классики наизнанку» с участием музыкантов оркестра «Персимфанс» и презентация книги Марии Пустовит «Сам ты Гендель».
Начало в 20:00, билеты продаются онлайн.
«Гендель, Гайдн и Бах в ее изложении — чудаки, то и дело попадающие в нелепые ситуации, — пишет о Марии Пустовит сайт Центра Вознесенского. — Но и гении, этого не отнимешь. Свои рассказы о классиках наизнанку, популярные в сети, Пустовит собрала в книгу "Сам ты Гендель", которую будет читать в Центре Вознесенского под аккомпанемент солистов ансамбля "Персимфанс"».
В исполнении Петра Айду (фортепиано, лютня), Ольги Деминой (виолончель) и Марины Катаржновой (скрипка) прозвучат произведения Генделя, Гайдна, Моцарта и Бетховена.
«Персимфанс» (Первый симфонический ансамбль) был основан в 1922 году и стал первым в истории академической музыки симфоническим оркестром без дирижера. Деятельность «Персимфанса» была возобновлена в 2008 году под руководством композитора и мультиинструменталиста Петра Айду.
Ансамбль стал не только симфоническим оркестром, но и возродил забытые феномены художественного бытования звука в нашей стране. Усилиями инициативной группы «Персимфанса» были созданы выставки и спектакли, с успехом показанные во Владивостоке, Архангельске, Петербурге и других городах России, а также в Норвегии, Германии и Франции.
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