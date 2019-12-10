В Москве пройдет вечер Михаила Гронаса

© Юлия Кабакова

23 декабря «Новое издательство» и образовательный проект InLiberty организуют в Москве большой вечер поэта Михаила Гронаса, посвященный выходу его новой книги «Краткая история внимания».

Начало в 20:00, вечер состоится на площадке InLiberty Рассвет (Столярный переулок, д. 3, корп. 1).

Михаил Гронас (р. 1970) — автор поэтического сборника «Дорогие сироты» (2002) и работ по истории и социологии культуры, профессор Дартмутского колледжа (Хановер, штат Нью-Гэмпшир, США), лауреат Премии Андрея Белого (2002).

Василий Бородин o книге «Краткая история внимания»:

«Стихи, составившие "Краткую историю внимания", понемногу и более или менее равномерно появлялись в периодике много лет подряд — но многих, кажется, никто нигде до сáмой книги не видел, и книга как целое представляет пусть ни в чем себе не изменившего, но обновленного поэта».

«Если первая книга производила впечатление соревнования автора и самогó хода времени — кто кого перегонит и кто сам себя решительнее готов вообще сжечь во имя собственной неоспоримой правды — предмета веры, — то в новой книге герой и время, кажется, заключили относительный мир: вера оказалась общей и ушла на ту, уже неотменимую, глубину, из которой светится счастье пусть «предварительной», но надежной спасенности».



































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