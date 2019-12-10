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Открылся сайт о современной поэзии «Грёза»

News_detailed_picture© Андрей Черкасов

9 декабря начало работу новое онлайн-медиа «Грёза» (greza.space), посвященное современной поэзии. Редактор проекта — Галина Рымбу.

«"Грёза" — это доступное (микро)медиа, которое помогает навигировать в мире современных поэтических практик, — говорится в сообщении на сайте проекта. — Кроме стихов мы также публикуем эссе, статьи и диалоги вокруг философии поэтического письма, его сегодняшних медиальных и когнитивных трансформаций, а также его контактов с другими концептуальными средами. Поэзия — это не только искусство языковой синхронизации с действительностью, но и непосредственно ее преображение. Поэзия — это непрерывное расширение нашего представления о поэзии. Чтение стихов начинается с удивления».

В редакционный совет «Грёзы» вошли Анна Глазова, Екатерина Захаркив, Анна Родионова, Янис Синайко, Иван Соколов и Никита Сунгатов. Логотип сделал поэт и художник Андрей Черкасов, за разработку сайта отвечает независимый исследователь видеоигр Андрей Муждаба.

В качестве эпиграфа к работе «Грёзы» взята цитата из эссе датской поэтессы Ингер Кристенсен «Говорить, видеть, делать»:

«Выше я постаралась обозначить мое отношение к моим читателям. Я бы хотела подвигнуть их к тому, чтобы они заговорили, о чем они не говорят. О том, о чем мы в глубине души вполголоса, несмотря ни на что, сами с собой говорим. Я бы хотела подвигнуть их к тому, чтобы они увидели то, чего они не видят. То, что мы тем не менее всё время видим, но боимся назвать это словом. Я бы хотела подвигнуть их к тому, чтобы они сделали то, чего не делают. То, что мы все-таки хотели бы сделать, если бы только смогли стать для этого достаточно беззащитными»

Первой публикацией на сайте стал особо организованный в пространстве поэтический текст Ивана Соколова «O R T».

В ближайшее время на «Грёзе» также появятся:

  • подборка стихотворений Александра Дарина «Аутоимунность (из книги)»;
  • поэма Екатерины Захаркив «хиоро ноода» с комментарием итальянского слависта Массимо Маурицио;
  • подборка стихотворений Анны Гринки «Учебная темнота»;
  • стихи современного украинского поэта Олега Богуна (в переводе Галины Рымбу);
  • эссе Ивана Соколова «Воображение ненадолго»;
  • цикл стихотворений Оксаны Васякиной «Ода смерти»;
  • эссе Галины Рымбу «Мерцание поэтического»;
  • новые стихи Никиты Сунгатова;
  • эссе Анны Родионовой «Не кажется. Легенда о миражах и эпистемологиях превращений».

ЛИТЕРАТУРА: ВЫБИРАЙТЕ ГЕРОЕВ ДЕСЯТИЛЕТИЯ



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