«Брачная история» получила шесть номинаций на премию «Золотой глобус»

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9 декабря в Беверли-Хиллз были объявлены номинанты 77-го сезона премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус». Больше всего номинаций — шесть — получил фильм Ноя Баумбаха «Брачная история».

По пять номинаций у «Ирландца» Мартина Скорсезе и «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, среди сериалов наибольшее число номинаций — по четыре — получили «Чернобыль», «Корона» и «Невероятное», сообщает Vatiety.

В категории «Лучший фильм» на «Золотой глобус» номинированы:

«1917» (Великобритания-США), реж. Сэм Мендес;

«Ирландец» (The Irishman, США), реж. Мартин Скорсезе;

«Джокер» (Joker, США-Канада), реж. Тодд Филлипс;

«Брачная история» (Marriage Story, США), реж. Ной Баумбах;

«Два Папы» (The Two Popes, Великобритания-Италия-Аргентина-США), реж. Фернанду Мейреллиш.

В категории «Лучший режиссер» в список номинантов вошли Пон Чжун Хо («Паразиты»), Сэм Мендес («1917»), Тодд Филлипс («Джокер»), Мартин Скорсезе («Ирландец») и Квентин Тарантин («Однажды в Голливуде»).

В главных актерских категориях номинированы Синтия Эриво («Гарриет»), Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер («Брачная история»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Шарлиз Терон («Скандал») и Рене Зеллвегер («Джуди»), Кристиан Бэйл («Форд против Феррари»), Антонио Бандерас («Боль и слава»), Хоакин Феникс («Джокер») и Джонатан Прайс («Два Папы»).

На «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» претендуют:

«Прощание» (The Farewell, США-Китай), реж. Лулу Ванг;

«Отверженные» (Les Misérables, Франция), реж. Ладж Ли;

«Боль и слава» (Dolor y gloria, Испания-Франция), реж. Педро Альмодовар;

«Паразиты» (Gisaengchung, Южная Корея), реж. Пон Чжун Хо;

«Портрет девушки в огне» (Portrait de la jeune fille en feu, Франция), реж. Селин Скьямма.

Полный список номинантов 77-го сезона «Золотого глобуса» опубликован на сайте премии. Церемония награждения лауреатов состоится в Беверли-Хиллз 5 января.











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