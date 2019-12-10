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Объявлен состав жюри «Золотой маски»

News_detailed_picture© «Золотая маска»

9 декабря секретариат Союза театральных деятелей РФ (СТД РФ) утвердил состав жюри итогового фестиваля-конкурса российской национальной театральной премии «Золотая маска».

Списки членов жюри по конкурсным направлениям «Драматический театр и театр кукол» и «Музыкальный театр» опубликованы на сайте СТД РФ.

Жюри конкурса спектаклей драматического театра и театра кукол:

  • Марина Брусникина (председатель) — режиссер, художественный руководитель театра «Практика», профессор, зав. кафедрой сценической речи и вокала Школы-студии (института) имени Вл.И. Немировича-Данченко;
  • Айрат Абушахманов — главный режиссер Башкирского государственного академического театра драмы имени М. Гафури;
  • Леонид Алимов — режиссер, актер, главный режиссер Санкт-Петербургского академического драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской;
  • Анна Викторова — режиссер, художник, художественный руководитель театра «Кукольный формат»;
  • Марина Дмитревская — театровед, театральный критик, профессор кафедры русского театра Российского государственного института сценических искусств, главный редактор «Петербургского театрального журнала», арт-директор Всероссийского театрального фестиваля «Пять вечеров» имени А. Володина;
  • Вячеслав Дурненков — драматург, сценарист, куратор драматургических лабораторий;
  • Полина Кутепова — актриса Московского театра «Мастерская П.Н. Фоменко»;
  • Владимир Майзингер — актер Московского театра имени А.С. Пушкина;
  • Кристина Матвиенко — театровед, театральный критик, куратор «Школы современного зрителя и слушателя» и других публичных программ Электротеатра Станиславский;
  • Алексей Слаповский — писатель, драматург, сценарист;
  • Владимир Спешков — театральный критик, редактор издательства «Каменный пояс» Государственного исторического музея Южного Урала, программный директор театральных фестивалей «Камерата» и «Дебаркадер» (Челябинск), «Сибирь. Terra Magica» (Красноярск), «Сотоварищи» (Тара);
  • Анна Степанова — театровед, театральный критик, доцент кафедры истории театра России, руководитель курсов театроведческого факультета ГИТИСа, преподаватель режиссерской магистратуры Центра имени Вс. Мейерхольда и Школы-студии (института) имени Вл.И. Немировича-Данченко, Школы документального кино и театра М. Разбежкиной и М. Угарова;
  • Нелли Уварова — актриса Российского академического молодежного театра;
  • Юрий Хариков — театральный художник.

Жюри конкурса спектаклей музыкального театра:

  • Юлия Бедерова (председатель)— музыковед, музыкальный критик, обозреватель радио «Культура», обозреватель Издательского дома «Коммерсант», куратор лабораторий и образовательных курсов по театральной критике;
  • Лариса Барыкина — музыковед, критик музыкального театра, критик балета, арт-директор Международного фестиваля современного танца «На грани», руководитель Школы театральной критики при Свердловском отделении СТД РФ, советник Свердловской государственной академической филармонии (Екатеринбург);
  • Екатерина Беляева — критик балета, критик музыкального театра, редактор и обозреватель газеты «Музыкальное обозрение»;
  • Юрий Бурлака — балетмейстер, хореограф, художественный руководитель Академии танца Бориса Эйфмана, главный приглашенный балетмейстер Самарского академического театра оперы и балета, доцент кафедры хореографии и балетоведения Московской государственной академии хореографии;
  • Владимир Варнава — хореограф;
  • Екатерина Василева — режиссер музыкального театра, руководитель лаборатории «КoOperaция»;
  • Виктор Герасименком — театральный художник;
  • Ян Годовский — солист, балетмейстер-репетитор Большого театра;
  • Елена Ионова — солистка театра «Московская оперетта»;
  • Артем Макаров — главный дирижер Башкирского государственного театра оперы и балета, музыкальный руководитель Международного фестиваля оперного искусства «Шаляпинские вечера в Уфе»;
  • Наталья Мурадымова — солистка Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко;
  • Владимир Раннев — композитор, режиссер;
  • Ольга Цветкова — хореограф, перформер, куратор направления современного танца Фонда V-A-C;
  • Ирина Яськевич — музыковед, музыкальный критик, проректор Новосибирского государственного театрального института.

Фестиваль спектаклей-номинантов «Золотой маски» пройдет в январе-апреле 2020 года, церемония вручения российской национальной театральной премии «Золотая маска» состоится 15 апреля в московском концертном зале «Зарядье».

ТЕАТР: ВЫБИРАЙТЕ ГЕРОЕВ ДЕСЯТИЛЕТИЯ



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