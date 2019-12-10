Объявлен состав жюри «Золотой маски»
© «Золотая маска»
9 декабря секретариат Союза театральных деятелей РФ (СТД РФ) утвердил состав жюри итогового фестиваля-конкурса российской национальной театральной премии «Золотая маска».
Списки членов жюри по конкурсным направлениям «Драматический театр и театр кукол» и «Музыкальный театр» опубликованы на сайте СТД РФ.
Жюри конкурса спектаклей драматического театра и театра кукол:
- Марина Брусникина (председатель) — режиссер, художественный руководитель театра «Практика», профессор, зав. кафедрой сценической речи и вокала Школы-студии (института) имени Вл.И. Немировича-Данченко;
- Айрат Абушахманов — главный режиссер Башкирского государственного академического театра драмы имени М. Гафури;
- Леонид Алимов — режиссер, актер, главный режиссер Санкт-Петербургского академического драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской;
- Анна Викторова — режиссер, художник, художественный руководитель театра «Кукольный формат»;
- Марина Дмитревская — театровед, театральный критик, профессор кафедры русского театра Российского государственного института сценических искусств, главный редактор «Петербургского театрального журнала», арт-директор Всероссийского театрального фестиваля «Пять вечеров» имени А. Володина;
- Вячеслав Дурненков — драматург, сценарист, куратор драматургических лабораторий;
- Полина Кутепова — актриса Московского театра «Мастерская П.Н. Фоменко»;
- Владимир Майзингер — актер Московского театра имени А.С. Пушкина;
- Кристина Матвиенко — театровед, театральный критик, куратор «Школы современного зрителя и слушателя» и других публичных программ Электротеатра Станиславский;
- Алексей Слаповский — писатель, драматург, сценарист;
- Владимир Спешков — театральный критик, редактор издательства «Каменный пояс» Государственного исторического музея Южного Урала, программный директор театральных фестивалей «Камерата» и «Дебаркадер» (Челябинск), «Сибирь. Terra Magica» (Красноярск), «Сотоварищи» (Тара);
- Анна Степанова — театровед, театральный критик, доцент кафедры истории театра России, руководитель курсов театроведческого факультета ГИТИСа, преподаватель режиссерской магистратуры Центра имени Вс. Мейерхольда и Школы-студии (института) имени Вл.И. Немировича-Данченко, Школы документального кино и театра М. Разбежкиной и М. Угарова;
- Нелли Уварова — актриса Российского академического молодежного театра;
- Юрий Хариков — театральный художник.
Жюри конкурса спектаклей музыкального театра:
- Юлия Бедерова (председатель)— музыковед, музыкальный критик, обозреватель радио «Культура», обозреватель Издательского дома «Коммерсант», куратор лабораторий и образовательных курсов по театральной критике;
- Лариса Барыкина — музыковед, критик музыкального театра, критик балета, арт-директор Международного фестиваля современного танца «На грани», руководитель Школы театральной критики при Свердловском отделении СТД РФ, советник Свердловской государственной академической филармонии (Екатеринбург);
- Екатерина Беляева — критик балета, критик музыкального театра, редактор и обозреватель газеты «Музыкальное обозрение»;
- Юрий Бурлака — балетмейстер, хореограф, художественный руководитель Академии танца Бориса Эйфмана, главный приглашенный балетмейстер Самарского академического театра оперы и балета, доцент кафедры хореографии и балетоведения Московской государственной академии хореографии;
- Владимир Варнава — хореограф;
- Екатерина Василева — режиссер музыкального театра, руководитель лаборатории «КoOperaция»;
- Виктор Герасименком — театральный художник;
- Ян Годовский — солист, балетмейстер-репетитор Большого театра;
- Елена Ионова — солистка театра «Московская оперетта»;
- Артем Макаров — главный дирижер Башкирского государственного театра оперы и балета, музыкальный руководитель Международного фестиваля оперного искусства «Шаляпинские вечера в Уфе»;
- Наталья Мурадымова — солистка Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко;
- Владимир Раннев — композитор, режиссер;
- Ольга Цветкова — хореограф, перформер, куратор направления современного танца Фонда V-A-C;
- Ирина Яськевич — музыковед, музыкальный критик, проректор Новосибирского государственного театрального института.
Фестиваль спектаклей-номинантов «Золотой маски» пройдет в январе-апреле 2020 года, церемония вручения российской национальной театральной премии «Золотая маска» состоится 15 апреля в московском концертном зале «Зарядье».
Подписывайтесь на наши обновления
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
RSS-поток новостей COLTA.RU
Понравился материал?помоги сайту!