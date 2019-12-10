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Современное швейцарское кино покажут в Чебоксарах

News_detailed_pictureКадр из фильма «Сильные плечи»© Frenetic Films

С 20 по 26 декабря в чебоксарском торгово-развлекательном центре «Мега Молл» в рамках проекта «Музей кино» пройдет фестиваль современного швейцарского кино.

Фестиваль организуют Фонд регионального развития «Содружество», культурный центр «Полигон» при поддержке Посольства Швейцарии в Москве и ТРЦ «Мега Молл».

Как сообщают организаторы, новая программа фильмов из Швейцарии называется «Cherchez la femme / Ищите женщину». В нее входят четыре документальных и три игровых фильма, снятых женщинами и посвященных женщине и «женскому».

«Впервые мы проводим тематический кинофестиваль. Уверены, что интересен он будет всем: не только женской половине аудитории, но и мужчинам. Каждая картина — это своеобразное исследование женской природы как в игровом, так и неигровом кино, а после каждого показа у зрителя будет возможность поделиться мыслями и впечатлениями от увиденного», — говорит руководитель Фонда регионального развития «Содружество» Михаил Кузьмин.

Расписание:

  • 20 декабря в 18:30 — «Божественный порядок» (Die göttliche Ordnung, Швейцария, 2017), реж. Петра Вольпе;

  • 21 декабря в 18:30 — «Сильные плечи» (Des épaules solides, Швейцария-Франция-Бельгия, 2002), Урсула Майер;

  • 22 декабря в 18:30 — «Большое и маленькое» (Grand & Petit, Швейцария, 2018, документальный), реж. Камиль Будан;

  • 23 декабря в 18:30 — «Девочка из ущелья Энцилох» (Das Mädchen vom Änziloch, Швейцария, 2016, документальный), реж. Алис Шмид;

  • 24 декабря в 18:30 — «Снимая жизнь — как мой отец пытался удержать счастье» (Das Leben drehen — wie mein Vater versuchte, das Glueck festzuhalten, Швейцария, 2015, документальный), реж. Ева Вития;

  • 25 декабря в 18:30 — «Аргерих. Bloody daughter» (Argerich. Bloody daughter, Швейцария-Франция, 2012, документальный), реж. Стефани Аргерих;

  • 26 декабря в 18:30 — «Сара играет оборотня» (Sarah joue un loup-garou, Швейцария-Германия, 2017), реж. Катарина Висс.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

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