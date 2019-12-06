В Москву едут Kakkmaddafakka

© Sagrado Corp.

25 апреля в московском клубе Red состоится концерт норвежской инди-группы Kakkmaddafakka.

Билеты уже поступили в продажу.

Группа со странным названием, выбранным «просто потому, что хотелось удивить публику», образовалась стихийно, сообщают организаторы концерта, холдинг Sagrado Corp. Четверо школьных друзей во главе с братьями Виндерсами собрались вместе на репетиционной базе и начали готовить шоу для всего лишь одного выступления в молодежном центре. Однако публика настолько тепло приняла новую группу, что закончить музыкальную карьеру на этом не получилось.

Группа из Бергена Kakkmaddafakka уже 15 лет выступает по всему миру и каждый раз аудитория тепло принимает норвежцев, а они, в свою очередь, все никак не могут привыкнуть к стабильным солд-аутам на своих концертах.

Классическое музыкальное образование всех участников команды, способность вдохновляться творчеством артистов самых разных стилей (от The Beatles до Дрейка), помогает им создавать непростую музыку, в основе которой, тем не менее, лежат простые, увлекающие за собой мелодии. Их живые выступления — это всегда максимум концентрации и взрыв энергии на сцене.

В 2019 году у Kakkmaddafakka вышел новый альбом «Diplomacy», который очень быстро стал популярным в Европе и, несмотря на «нишевость» группы, широко распространился в социальных сетях.







































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