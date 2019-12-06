Заявление ПЭН-Москва и ассоциации «Свободное слово» в связи с приговором Егору Жукову

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Сегодня, 6 декабря, литератроры и журналисты из объединения ПЭН-Москва и ассоциации «Свободное слово» распространили заявление, в котором потребовали оправдать студента НИУ ВШЭ Егора Жукова, приговоренного к условному сроку по делу о призывах к экстремизму.
В августе Егора Жукова задержали по подозрению в участии в массовых беспорядках, позже это обвинение было снято, но на студента завели дело о призывах к экстремизму из-за четырех роликов, которые он разместил в интернете. Как сообщает «Медиазона», сегодня Кунцевский районный суд Москвы признал Егора Жукова виновным и приговорил его к трем годам условного срока, на два года запретив заниматься администрированием сайтов.
COLTA.RU приводит заявление полностью:
Заявление ПЭН-Москва и Ассоциации «Свободное слово»
Сегодня объявлен приговор студенту Егору Жукову. Видимо, впереди апелляция, но в целом вектор понятен: признать виновным, но дать условный срок. По нынешним временам решение вегетарианское, но (радуясь, что Егор избежит заключения), мы обязаны сказать прямо: он должен быть оправдан. Жуков не совершал подсудных действий, а в его словах не было и не могло быть призыва к насилию. Чтобы вывернуть их наизнанку, профессиональных лингвистов отлучили от экспертизы, а безграмотного службиста без филологического образования — допустили.
Свобода слова гарантирована нам Конституцией. И всякий, кто покушается на свободу слова, покушается на Конституцию, а каждый, кто свободу слова защищает — восстанавливает конституционные нормы. Егор Жуков защитник Основного Закона, убежденный противник насилия, продолжатель русской гуманистической традиции, мирного культурного сопротивления.
Оправдание — Егору Жукову. Свободу — слову.
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