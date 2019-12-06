Лаборатория «КоOPERAция — Дети» представит шесть опер

Ева Ковач. «Европейские места памяти о геноциде»
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7 и 8 декабря на Малой сцене Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ) пройдут итоговые показы лаборатории «КоOPERAция – Дети». В программе шесть опер на либретто, написанные детьми.
В рамках проекта «КоOPERAция — Дети» за полгода было создано четыре одноактных детских оперы и две бэби-оперы для самых маленьких зрителей.
Занятия с начинающими либреттистами проводила драматург Мария Огнева, она изучала с ребятами основы драматургии, а режиссер Екатерина Василева и специалисты в области музыкального театра провели для них интенсивный теоретический курс.
В проекте приняли участие четыре молодых композитора: Татьяна Шатковская, Андрей Бесогонов, Игорь Яковенко и Дмитрий Мазуров. Вместе с детьми-драматургами они создали четыре новые оперы: «Я живу у ведьмы», «Порох и заячьи ушки», «Виновны!» и «Dark».
Две творческие команды изучили международный опыт по созданию музыкальных спектаклей в категории 0+. Результатом их работы стали бэби-оперы «Шумовички» и «Дерево».
Они будут представлены в дневной программе (12:00, 14:00) премьерных показов на Малой сцене МАМТ.
Вечером (19:00) дети постарше увидят спектакль, поставленный руководителем лаборатории Екатериной Василёвой. В нем принимают участие постоянные партнеры проекта — Ансамбль «Галерея актуальной музыки» Олега Пайбердина, театр голоса «Ла Гол» Наталии Пшеничниковой, центр современного танца «ЦЕХ» и солисты Музыкальной хоровой школы «Радуга» (Реутов).
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