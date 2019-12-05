Яндекс.Музыка подвела итоги года

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Сегодня, 5 декабря, сервис Яндекс.Музыка опубликовал сводные данные о предпочтениях своих пользователей в 2019 году. Самыми популярными исполнителями оказались Билли Айлиш (США), Тима Белорусских (Белоруссия) и Zivert (Россия).
Яндекс.Музыка составила плейлисты самых популярных треков и альбомов года (учитавались релизы 2019 и 2018 годов).
1. Zivert — «Life»
2. Тима Белорусских — «Незабудка»
3. Artik & Asti — «Грустный дэнс»
4. Billie Eilish — «Bad Guy»
5. Тима Белорусских — «Витаминка»
6. Артур Пирожков — «Зацепила»
7. HammAli & Navai — «Девочка-война»
8. Zivert — «Зеленые волны»
9. Тима Белорусских — «Мокрые кроссы»
10. Дима Билан — «Молния»
Топ-10 альбомов года (Россия):
1. Billie Eilish — «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»
2. Тима Белорусских — «Твой первый диск — моя кассета»
3. Artik & Asti — «7 (Part 1)»
4. Zivert — «Сияй»
5. RSAC — «Аргументы»
6. Звонкий — «Мир моих иллюзий»
7. KAZKA — «Karma»
8. HammAli & Navai — «JANAVI»
9. Rammstein — «Rammstein»
10. Imagine Dragons — «Origins [Deluxe]»
«Альбом Билли Айлиш "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" прослушали более восьми миллионов пользователей, а трек "Bad Guy" вошел в топ-3 — что сделало ее одной из самых популярных исполнительниц года. Тима Белорусских же отметился в топе сразу тремя треками: "Незабудка", "Витаминка" и "Мокрые кроссы"», — говорится в сообщении пресс-службы Яндекс.Музыки.
«Любовь россиян к честным личным историям вывела в топ российскую певицу Zivert. Она стала самой прослушиваемой исполнительницей, а ее трек "Life" — самым популярным на Яндекс.Музыке, — отметили в пресс-службе. — Среди самых популярных исполнительниц в этом году также — Елена Темникова, LOBODA, MARUV и Полина Гагарина».
Также сообщается, что в 2019 году Яндекс.Музыка активно развивала раздел с подкастами, где к концу года стало доступно более 90 тысяч эпизодов. Их послушали хотя бы раз более миллиона человек.
Топ-10 подкастов года:
1. «Истории русского секса»
1. «В предыдущих сериях»
1. «Слушай, Алиса!»
1. «Планетроника»
1. «Ребята, мы потрахались»
1. «KuJi Podcast»
1. «Отвратительные мужики»
1. «Брендятина»
1. «Игры разума»
10. «Эксклюзив»
При подсчете учитывалось количество слушателей треков, альбомов и подкастов 2018 и 2019 годов выпуска, прослушанных на Яндекс.Музыке с января по ноябрь 2019 года.
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