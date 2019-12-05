Путин переназначил ректоров МГУ и СПбГУ

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Указами президента Владимира Путина от 4 декабря Виктор Садовничий и Николай Кропачев на следующие пять лет переназначены ректорами Московского и Петербургского университетов.
Оба указа — о ректоре МГУ и о ректоре СПбГУ — опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. В указах говорится, что решение о переназначении принято в соответствии с федеральным законом «О Московском университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете».
Виктору Садовничему исполнилось 80 лет, он занимает этот пост ректора МГУ с 1992 года. Ректор СПбГУ Николай Кропачев родился в 1959 году, сейчас ему 60 лет. Согласно Трудовому кодексу, ректором вуза можно оставаться до 65 лет, но срок пребывания в должности может быть продлен еще на пять лет по предложению ученого совета, напоминает «Интерфакс».
До осени 2019 года законом об МГУ и СПбГУ устанавливалось, что президент может дважды на пять лет продлевать срок работы ректоров этих университетов, но в ноябре Госдума приняла поправку, которая убирает из закона слово «дважды».
Студенты МГУ проводили у здания Госдумы пикеты против этой поправки. Группа студентов, аспирантов, преподавателей и выпускников МГУ выступила с открытым письмом за возвращение выборности ректора и автономии университета.
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