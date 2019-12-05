В Москве открылась ярмарка non/fiction

© Ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№

С 5 по 9 декабря в Москве проходит 21-я Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction.

В этом году площадкой ярмарки, которая раньше проходила в Центральном доме художника на Крымском Валу, впервые стал Гостиный двор. Программа non/fiction приводится на сайте ярмарки.

«В non/fiction примут участие более 300 крупных и малых издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры из 29 стран, включая Австрию, Болгарию, Великобританию, Венгрию, Германию и другие, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ярмарки. — В основной программе более 400 мероприятий, которые в течение пяти дней будут проходить на дискуссионных площадках и стендах ярмарки».

С посетителями non/fiction встретятся писатели Наринэ Абгарян, Яна Вагнер, Анна Старобинец, Людмила Улицкая, Захар Прилепин, Михаил Зыгарь, режиссер Константин Богомолов, историк и литературовед Александр Эткинд, журналист Владимир Познер и другие деятели культуры. Среди иностранных гостей ярмарки лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, писатель Ольгерд Бахаревич, историк-славист, переводчик Юрий Слезкин, писатели Мишель Бюсси и Содзи Симада.

Почетный гость ярмарки в этом году — Израиль, в Москву приедут писатели Орли Кастель-Блюм, Давид Гроссман, Эшколь Нево, Йоав Блум и Дан Лаор.

В детской программе м более ста лекций, презентаций, творческих встреч, дискуссий и круглых столов, в которых примут участие писатели и художники из Израиля, Чехии, Италии, Норвегии и других стран. В числе гостей Мария Парр, Йессика Баб Бунде, Тувве Апельгрен, Салла Савойлайнен, Анастасия Орлова, Михаил Яснов, Андрей Усачев, Наталия Волкова и Анастасия Строкина. Центр «Арка Марка» Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля организуеит на ярмарке «Сказочный бестиарий».

Новым разделом non/fiction в этом году стали «Комиксы». «Комикс давно стал неотъемлемой частью книжной культуры, и в этом году на ярмарке впервые будет организована отдельная зона для издательств, занимающихся выпуском рисованных историй, — сообщают организаторы. — В ее рамках будут представлены самые разнообразные комиксы со всего мира: автобиографические, исторические, фантастические, приключенческие, супергеройские, научно-популярные, юмористические, детские и многие другие»

Куратор площадки — основатель Международного фестиваля рисованных историй «Бумфест» и издательства «Бумкнига» Дмитрий Яковлев. На коллективном стенде представлены издательства Altgraph, Bubble, Jellyfish Jam, Zangavar, «Бумкнига», «Истари», «Комикс», «КомпасГид», «Комикс Паблишер», «МИФ Комиксы» и «Параллель Комикс».











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