Изданы тексты Василия Ракитина

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5 декабря в Гостином дворе в Москве на ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction состоится презентация книги «Ракитин. Тексты. Тексты о Ракитине», вышедшей в серии «Энциклопедия русского авангарда». В книге собраны тексты одного из крупнейших исследователей русского авангарда Василия Ракитина и воспоминания его современников.
Презентация начнется в 16:00 в зоне семинаров №2, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.
Книгу представят один из ее составителей — искусствовед, куратор, исследователь русского авангарда, руководитель Центра авангарда Еврейского музея Андрей Сарабьянов, а также член вторского коллектива — председатель Фонда содействия сохранению творческого наследия художника Александра Лабаса (Лабас-Фонд) Ольга Бескина-Лабас.
Помимо Андрея Сарабьянова над составлением издания работала вдова Василия Ракитина, Елена Ракитина. Книга выпущена в виде двухтомника в твердом переплете. В первый том вошли авторские тексты, написанные Ракитиным в разное время. Часть из них не публиковались на русском языке, многие тексты представляют библиографическую редкость. Во второй том вошли воспоминания современников о Ракитине.
В числе авторов статей Ильдар Галеев, Зельфира Трегулова, Игорь Пальмин, Андрей Наков, Ник Ильин, Леонид Бажанов, Ирина Вакар, Александр Боровский, Алики Костаки и другие. Общий объем издания — 665 страниц, тираж — 700 экземпляров.
Василий Ракитин (1939–2017) считается одной из ключевых фигур в изучении русского авангарда. В 1960-е — 1970-е годы он открывал, исследовал и популяризировал наследие авангардных художников и архитекторов. Заниматься этим приходилось с большой осторожностью, так как господствовавшей идеологией авангард рассматривался как чуждое советскому строю течение.
Многие нынешние специалисты и сотрудники музеев выросли на текстах и выступлениях Василия Ракитина. Он поражал современников своей способностью запоминать даты и цифры, легко оперировал десятками исторических фактов, но главное — был в числе пионеров изучения русского авангарда, помогая собирать легендарную коллекцию Георгию Костаки. Его статьи и книги, издательская, экспертная и просветительская деятельность, несомненно, легли в основу происходящего сегодня «нового ренессанса» русского авангарда.
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