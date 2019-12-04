Российский гитарист победил на джазовом конкурсе в США

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3 декабря в Вашингтоне был назван победитель Международного конкурса гитаристов Института джаза имени Херби Хэнкока. Впервые в истории им стал музыкант из России Евгений Побожий, солист Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана.
Как сообщает пресс-служба Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана, в полуфинале конкурса соревновались 12 музыкантов из разных стран. Их выступления оценивало жюри, в которое входили Пат Мэтини, Стэнли Джордан, Рассел Мэлоун, Ли Ритенаур, Джон Скофилд, Чико Пиньейру и Лайонел Луэке.
Для участие в гала-концерте 3 декабря на сцене Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди жюри отобрало трех финалистов. Помимо российского гитариста ими стали выпускник колледжа Бёркли и Университета Уильяма Паттерсона Сесил Александер и выпускник Консерватории Новой Англии в Бостоне и бывший участник ансамбля саксофониста Донни Макксалина Макс Лайт.
Евгений Побожий (р. 1988) — выпускник джазовой кафедры Ростовской консерватории имени С.В. Рахманинова (2012), с 2015 года играет в Московском джазовом оркестре Игоря Бутмана.
Международный конкурс Института джаза имени Херби Хэнкока (Herbie Hancock Institute of Jazz International Guitar Competition) ранее назывался конкурсом имени Телониуса Монка. В 2019 году он впервые прошел под новым наименованием, связанным со сменой названия организатора: Институт джаза имени Телониуса Монка стал Институтом джаза имени Хёрби Хэнкока. Конкурс проводится с 1986 года.
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