На Масленицу в Никола-Ленивце сожгут мост

© KATARSIS

29 февраля во время празднования Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области будет сожжен мост, созданный архитектурным бюро KATARSIS.

Как сообщает сайт арнт-парка «Никола-Ленивец», в этом году впервые проводился открытый международный конкурс на создание лучшей концепции арт-объекта для Масленицы. На конкурс были представлены 174 проекта из разных стран от Эквадора до Франции и Польши.

В жюри конкурса входили художник, основатель арт-парка «Никола-Ленивец» и фестиваля «Архстояние» Николай Полисский, архитектор, куратор фестиваля «Архстояния», руководитель проектной группы «8 Линий» Антон Кочуркин, управляющий партнер арт-парка «Никола-Ленивец» Иван Полисский, управляющий партнер арт-парка «Никола-Ленивец», продюсер фестивалей «Архстояние» и «Архстояние Детское», управляющий партнер проектной группы «8 Линий» Юлия Бычкова.

Жюри объявило победителем конкурса проект архитектурного бюро KATARSIS «Сжигая мосты» проект бюро KATARSIS «Сжигая мосты».

Победитель получает гонорар в размере 100 тысяч рублей и возможность работы над проектом вместе с командой Никола-Ленивца. Строительство объекта начнется в конце декабря и завершится накануне празднования Масленицы.

«Идея с сожжением моста простая и емкая, соответствующая одновременно и духу места, его вневременному, медитативному характеру, и духу нашего времени — беспокойному, переменчивому и в то же время интересному, — говорит партнер архитектурного бюро KATARSIS Петр Советников. — Идея пришла удивительно быстро, сложнее было соблюсти габариты, сделать мост высоким, выразительным. Вдохновлялись ландшафтами Никола-Ленивца, его пространством и простором. Хотелось создать образ простой, но многослойный, в котором каждый нашёл бы что-то личное. При этом горящий мост мог бы стать метафорой происходящих в мире перемен. Было, конечно, удивительно услышать про победу от Николая Полисского, который сам нам позвонил и поздравил. Никола-Ленивец для нас — символ чистого, независимого искусства, какой-то особый мир. Стать его частью для нас огромная радость. Будем надеяться, что всё получится и Масленица в этом году будет особенной».











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