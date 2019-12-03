Политехнический музей анонсировал серию инклюзивных событий

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Сегодня, 3 декабря, в Международный день людей с инвалидностью Политехнический музей объявил о проведении в Москве серии инклюзивных событий «Разные люди — новый музей».
Серия «Разные люди — новый музей» пройдет с 12 декабря по 19 апреля на площадках Политехнического музея, в Музее истории ГУЛАГа, МАММ, «Шанинке», «Театре.doc» и Центре документального кино. Фестиваль призван наладить диалог музеев, театров, библиотек и людей с различными ментальными и физическими особенностями.
Серия инклюзивных событий Политеха — выставки, дискуссии, круглые столы — осмысляет инклюзивные процессы современности и ищет новые формы разговора о людях с особыми потребностями. Политех приглашает к участию всех, кто интересуется городской культурой, современным искусством и социальными практиками.
12 декабря в Ильинском сквере недалеко от Исторического здания Политеха фестиваль откроет выставка «Истории, которых не было». Ее первая часть расскажет о взаимоотношениях людей с инвалидностью и города. Вторая часть выставки откроется в феврале на ВДНХ и продолжит разговор о человеке с инвалидностью и его отношениях с общественным пространством.
Проект создан командой Политехнического музея, кураторами Аленой Левиной, Марией Сарычевой и людьми с разными формами инвалидности, которые поделились своими историями. В проекте также участвует портал «Такие дела».
На днях Политех опубликовал на своем сайте «Инклюзивный манифест», созданный вместе с членами Совета по доступности.
«За последнее десятилетие в обществе и медиа сложился стереотипный портрет людей с инвалидностью, — говорится в манифесте. — На людей с инвалидностью всё время надевают маски, в то время как мы — разные. И разным нам важно быть напрямую включенными в развитие актуальной культуры: не чтобы нам предоставляли доступ к культуре и науке, а мы самостоятельно участвовали в непосредственной организации этого доступа».
Проект «Разные люди — новый музей» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов
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