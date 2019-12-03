Союз композиторов России проведет «Композиторские читки» в Новосибирске

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До 10 февраля принимаются заявки от молодых российских авторов на участие в «Композиторских читках» – композиторской лаборатории, которую организует в Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки Союз композиторов России.
Как сообщает сайт Союза композиторов, участниками лаборатории станут авторы 18–35 лет, прошедшие отборочный тур. Принимаются партитуры для флейты, кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано, причем возможно использование как полного квинтета, так и любых сочетаний инструментов или соло внутри заданного состава.
«Композиторские читки» пройдут с 3 по 6 марта, их участники услышат свои партитуры в «живом» испролнении, а также получат советы от опытных наставников. В программе лаборатории концерт, на котором позвучат произведения современных российских композиторов, лекции и индивидуальные занятия с композиторами-кураторами, а также «читки» (ридинг-сессии) с Московским ансамблем современной музыки (МАСМ)
Кураторы «Композиторских читок» в Новосибирске:
– Дмитрий Курляндский, член Союза композиторов России, музыкальный руководитель Электротеатра Станиславский, художественный руководитель Международной академии молодых композиторов в Чайковском;
– Виктор Екимовский, член правления Союза московских композиторов, кандидат искусствоведения;
– Настасья Хрущева, член Союза композиторов России, кандидат искусствоведения, преподаватель Петербургской консерватории.
По окончании «Композиторских читок» авторы дорабатывают свои сочинения с учетом комментариев композиторов-кураторов и МАСМ. Лучшие из этих сочинений прозвучат осенью 2020 года в Музее Прокофьева в Москве.
По итогам сессии в Новосибирске из числа участников будут выбраны:
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов
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