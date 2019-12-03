Ассоциация театральных критиков выступила в защиту Юлии Цветковой

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Сегодня, 3 декабря, Ассоциация театральных критиков распространила открытое письмо в поддержку художницы, режиссера, руководительницы детского театра «Мерак» Юлии Цветковой, помещенной под домашний арест по подозрению в распространении порнографии.
Подозрение Следственного комитета вызвал комикс о женском теле, размещенный в феминистском паблике с возрастным цензом «18+», нарисованный в простодушной, нереалистичной манере и носящий сугубо просветительский характер. Привлек внимания следствия и спектакль «Голубые и розовые», который поставила в театре «Мерак» Юлия Цветкова. Спектакль рассказывает о гендерных стереотипах, навязываемых обществом, и о таких явлениях, как школьная травля, которые эти стереотипы вызывают.
Письмо Ассоциации театральных критиков принято кворумом голосов ее членов по итогам общего голосования. COLTA.RU приводит письмо полностью:
Исполняющей обязанности руководителя
Следственного отдела Следственного комитета России
по городу Комсомольску-на-Амуре
Жиглицкой Оксане Александровне
Открытое письмо
Ассоциация театральных критиков (АТК) [1], ознакомившись с видеозаписью спектакля Юлии Цветковой «Розовые и голубые» и ее рисунками, выложенными в открытых источниках в интернете, сделала следующее экспертное заключение. Члены АТК убеждены, что и «бодипозитивные» комиксы, и спектакль Юлии Цветковой имеют отношение к художественной, просветительской, социальной деятельности, и не имеют отношения к порнографии.
Одним из ключевых определений порнографического изображения в российских учебниках уголовного права является определение «натуралистическое». «Порнография характеризуется непристойным, грубо натуралистическим, предельно циничным изображением половой жизни людей с целью вызвать похотливые желания и помыслы».
Созданный в примитивистской эстетике комикс не только не ставит своей целью вызывать желание, а, напротив, запускает в сознании зрителя обратные процессы и рассказывает, что пора перестать видеть в женском теле один только сексуальный объект, то есть он десексуализирует женское тело.
Сейчас художественный проект Юлии Цветковой, созданный в русле борьбы с порнографией и с сексуализацией женского тела, а также спектакль, взывающий к сочувствию и к равенству мужчин и женщин (что гарантируется конституцией Российской Федерации) объявляются не только вредными, но и уголовно наказуемыми.
Театральным критикам хорошо известно, как немного детских и подростковых театров говорят со своим зрителем на темы школьной травли, буллинга, гендерного и социального неравенства, и как ценно, когда в городе есть личность, которая театральными средствами ведет эту работу. Благодаря ей снижается психологическое давление, которое в школах и училищах часто приводит к появлению «стрелков», суицидальных групп и к другим опасным социальным явлениям. Спектакль «Голубые и розовые» с этими явлениями борется. И в целом деятельность художницы и активистки Юлии Цветковой направлена на снижение социального напряжения, а потому это уникальный, редкий социальный художник.
Мы призываем прекратить уголовное преследование Юлии Цветковой, так как уверены, что в ее деятельности нет состава преступления.
3 декабря 2019 года
[1] Ассоциация театральных критиков (АТК) — независимое профессиональное объединение критиков и журналистов, пишущих о театре, часть Международной ассоциации театральных критиков, International Association of Theatre Critics (IATC).
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