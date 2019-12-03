Ассоциация театральных критиков выступила в защиту Юлии Цветковой

© Юля Цветкова / «ВКонтакте»

Сегодня, 3 декабря, Ассоциация театральных критиков распространила открытое письмо в поддержку художницы, режиссера, руководительницы детского театра «Мерак» Юлии Цветковой, помещенной под домашний арест по подозрению в распространении порнографии.

Подозрение Следственного комитета вызвал комикс о женском теле, размещенный в феминистском паблике с возрастным цензом «18+», нарисованный в простодушной, нереалистичной манере и носящий сугубо просветительский характер. Привлек внимания следствия и спектакль «Голубые и розовые», который поставила в театре «Мерак» Юлия Цветкова. Спектакль рассказывает о гендерных стереотипах, навязываемых обществом, и о таких явлениях, как школьная травля, которые эти стереотипы вызывают.

Письмо Ассоциации театральных критиков принято кворумом голосов ее членов по итогам общего голосования. COLTA.RU приводит письмо полностью:









Исполняющей обязанности руководителя

Следственного отдела Следственного комитета России

по городу Комсомольску-на-Амуре

Жиглицкой Оксане Александровне

Открытое письмо

Ассоциация театральных критиков (АТК) [1], ознакомившись с видеозаписью спектакля Юлии Цветковой «Розовые и голубые» и ее рисунками, выложенными в открытых источниках в интернете, сделала следующее экспертное заключение. Члены АТК убеждены, что и «бодипозитивные» комиксы, и спектакль Юлии Цветковой имеют отношение к художественной, просветительской, социальной деятельности, и не имеют отношения к порнографии.

Одним из ключевых определений порнографического изображения в российских учебниках уголовного права является определение «натуралистическое». «Порнография характеризуется непристойным, грубо натуралистическим, предельно циничным изображением половой жизни людей с целью вызвать похотливые желания и помыслы».

Созданный в примитивистской эстетике комикс не только не ставит своей целью вызывать желание, а, напротив, запускает в сознании зрителя обратные процессы и рассказывает, что пора перестать видеть в женском теле один только сексуальный объект, то есть он десексуализирует женское тело.



Сейчас художественный проект Юлии Цветковой, созданный в русле борьбы с порнографией и с сексуализацией женского тела, а также спектакль, взывающий к сочувствию и к равенству мужчин и женщин (что гарантируется конституцией Российской Федерации) объявляются не только вредными, но и уголовно наказуемыми.

Театральным критикам хорошо известно, как немного детских и подростковых театров говорят со своим зрителем на темы школьной травли, буллинга, гендерного и социального неравенства, и как ценно, когда в городе есть личность, которая театральными средствами ведет эту работу. Благодаря ей снижается психологическое давление, которое в школах и училищах часто приводит к появлению «стрелков», суицидальных групп и к другим опасным социальным явлениям. Спектакль «Голубые и розовые» с этими явлениями борется. И в целом деятельность художницы и активистки Юлии Цветковой направлена на снижение социального напряжения, а потому это уникальный, редкий социальный художник.

Мы призываем прекратить уголовное преследование Юлии Цветковой, так как уверены, что в ее деятельности нет состава преступления.

3 декабря 2019 года

[1] Ассоциация театральных критиков (АТК) — независимое профессиональное объединение критиков и журналистов, пишущих о театре, часть Международной ассоциации театральных критиков, International Association of Theatre Critics (IATC).











Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU