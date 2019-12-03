В Музее Скрябина состоится перформанс Саши Кулак и Kate NV

«Трубный зов» против СССР
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5 декабря в большом концертном зале Дома-музея А.Н. Скрябина в Москве пройдет российская премьера перформанса «Невероятно обыкновенный», включающего видеоработы Саши Кулак и музыкальную импровизацию Кати Шилоносовой (Kate NV, ГШ).
Начало перформанса в 20:00, билеты продаются здесь.
«"Невероятно обыкновенный" — ироничное исследование древней привычки человека воспринимать жизнь через призму драматического и наделять вещи и события сакральным смыслом, — сообщает сайт Музея Скрябина. — Наблюдатель возвращается к архаическому восприятию явлений благодаря столкновению будничного с кинематографическими и музыкальными приемами — самые обыкновенные предметы при свете софитов и звуках эмоционального саундтрека обращают на себя внимание зрителя и превращаются в героев трагического повествования».
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