Проект «The Earth Is Flat — Как читать медиа?» представляет сериал о кибербуллинге

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Сегодня, 3 декабря, проходит онлайн-премьера документального сериала «Пока есть связь», созданного в рамках совместного проекта Гёте-Института и COLTA.RU «The Earth Is Flat – Как читать медиа?».
Сериал «Пока есть связь» можно посмотреть на YouTube-канале портала «Такие дела».
Героини сериала — подруги Маша, Алиса и Гузель — по разным причинам стали жертвами травли в интернете и в реальной жизни. Девушки не отчаиваются и стараются поддерживать друг друга. Они решились откровенно рассказать о том, что им довелось пережить.
Кибербуллинг — одна из самых острых проблем цифровой эпохи. В России с сетевой травлей, по данным Лаборатории Касперского, сталкивается каждый третий подросток. Тренеры проекта «The Earth Is Flat — Как читать медиа?» проводят воркшопы и тренинги по медиаграмотности в разных регионах России и регулярно общаются с подростками и учителями, которые делятся опытом переживания травли в интернете. Борьба с кибербуллингом — одна из магистральных тем просветительского проекта. На занятиях тренеры объясняют подросткам базовые правила безопасности в сети. Эксперт проекта, педагог и публицист Ирина Лукьянова, разработала памятку «Как защитить себя от кибербуллинга?». Сериал «Пока есть связь» создан, чтобы поддержать тех, кто столкнулся с травлей и показать, что с ней можно и нужно бороться.
Авторы сериала: режиссер — Мария Павлова, консультант по сценарию — Александра Денисова, операторы — Юрий Чичков и Мария Павлова. Монтаж — Слава Смирнягин, саунддизайн — Александр Хохлов, цвет — Алексей Курбатов, дизайн титров — Аксана Зинченко. Продюсер сериала — Яна Крылова, креативный продюсер — Сергей Карпов.
«The Earth Is Flat — Kак читать медиа?» — совместный проект Гёте-Института в Москве и COLTA.RU. Проект, направленный на развитие медиаграмотности и критического мышления, охватывает 15 регионов России и предусматривает цикл публичных лекций для всех, кого интересует современная медиакоммуникация, серию мастер-классов по развитию медиаграмотности у подростков и учителей и онлайн-мероприятия для студентов медийных и гуманитарных специальностей. Реализуется при поддержке Европейского Союза.
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