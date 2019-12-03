Умер Николай Боков

«Трубный зов» против СССР
Как христианская рок-группа из Ленинграда вступила в необъявленную войну с государством. Фрагмент из книги Александра Кушнира «100 магнитоальбомов советского рока»3 декабря 2019220
2 декабря в Париже в возрасте 73 лет умер писатель Николай Боков.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Николай Константинович Боков родился в 1945 году в Москве, в 1969 году окончил философский факультет МГУ, в 1970 году поступил там в аспирантуру, из которой был отчислен в 1972 году по требованию КГБ.
В 1960-е годы издавался в самиздате, с 1970 года печатал прозу и стихи на Западе. С 1973 года подвергался преследованиям со стороны КГБ, в 1975 году эмигрировал во Францию.
В 1975–1982 годах был журналистом парижской газеты «Русская мысль», в 1978–1981 годах издавал в Париже журнал «Ковчег», в котором публиковались писатели советского андерграунда, такие как Геннадий Айги, Дмитрий Пригов, Лев Рубинштейн, Сергей Гандлевский, Елена Шварц, Всеволод Некрасов, а также писатели русского зарубежья — Елизавета Мнацаканова, Эдуард Лимонов, Игорь Померанцев.
В начале 1983 году оставил литературу, странствовал по США и Европе, жил в монастырях. В 1996 году вернулся в литературу, с 1998 года снова жил в Париже.
До эмиграции опубликовал под псевдонимом повесть «Смута новейшего времени, или Удивительные похождения Вани Чмотанова» и другие повести и пьесы, в 1979 году издательство журнала «Ковчег» выпустило сборник избранной прозы «Бестселлер и другое», в 1983 году в Цюрихе вышел на немецком языке роман «Чужеземец». С 1998 года в Париже издавались проза и стихи на французском языке, а также русские прозаические произведения.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
17:49Политехнический музей анонсировал серию инклюзивных событий
17:10Союз композиторов России проведет «Композиторские читки» в Новосибирске
16:11Билли Айлиш выиграла первую музыкальную премию Apple
15:23Ассоциация театральных критиков выступила в защиту Юлии Цветковой
15:02Проект «The Earth Is Flat — Как читать медиа?» представляет сериал о кибербуллинге
12:47В Музее Скрябина состоится перформанс Саши Кулак и Kate NV
11:34«Гараж» покажет советское подпольное искусство
11:09Умер Николай Боков
Вчера
18:10Борис Гребенщиков может стать «почетным гномом»Все новости
Как христианская рок-группа из Ленинграда вступила в необъявленную войну с государством. Фрагмент из книги Александра Кушнира «100 магнитоальбомов советского рока»3 декабря 2019220
Борис Филановский: большое интервью3 декабря 2019597
В этом году фестиваль NOW проходит внепланово и состоит только из кино и из разговоров о фильмах, которые подвергают современность жесткому анализу — по разным векторам и осям3 декабря 2019794
Великий американский музыкант и импровизатор, изобретатель минимализма, рассказывает о том, почему он не совсем композитор2 декабря 20191574
Фотограф Алина Десятниченко ищет по городам России капища, посвященные музыкантам. И находит2 декабря 20191121
Что думают иностранные критики о российском кино29 ноября 20194897
Что покажут в программе тайных киношедевров 2019 года29 ноября 20194034
«Я не вполне теплый и светлый человечек»: премьера новой песни московской арт-поп-группы29 ноября 20192177
Краткий гид Кольты по одной из самых заметных московских выставок28 ноября 20196456
Борислав Козловский о том, зачем прятать на заполярном архипелаге библиотеку распечатанных компьютерных программ28 ноября 20192124
Подкасты, спецпроекты и паблики, которые хотят, чтобы вы стали умнее. Включая лауреатов премии «Просветитель. Digital» этого года28 ноября 20192687
Электроакустическая музыка для чтения или поездок на электричках от дуэта композитора и кларнетиста28 ноября 20191819