Умер Николай Боков

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2 декабря в Париже в возрасте 73 лет умер писатель Николай Боков.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Николай Константинович Боков родился в 1945 году в Москве, в 1969 году окончил философский факультет МГУ, в 1970 году поступил там в аспирантуру, из которой был отчислен в 1972 году по требованию КГБ.

В 1960-е годы издавался в самиздате, с 1970 года печатал прозу и стихи на Западе. С 1973 года подвергался преследованиям со стороны КГБ, в 1975 году эмигрировал во Францию.

В 1975–1982 годах был журналистом парижской газеты «Русская мысль», в 1978–1981 годах издавал в Париже журнал «Ковчег», в котором публиковались писатели советского андерграунда, такие как Геннадий Айги, Дмитрий Пригов, Лев Рубинштейн, Сергей Гандлевский, Елена Шварц, Всеволод Некрасов, а также писатели русского зарубежья — Елизавета Мнацаканова, Эдуард Лимонов, Игорь Померанцев.

В начале 1983 году оставил литературу, странствовал по США и Европе, жил в монастырях. В 1996 году вернулся в литературу, с 1998 года снова жил в Париже.

До эмиграции опубликовал под псевдонимом повесть «Смута новейшего времени, или Удивительные похождения Вани Чмотанова» и другие повести и пьесы, в 1979 году издательство журнала «Ковчег» выпустило сборник избранной прозы «Бестселлер и другое», в 1983 году в Цюрихе вышел на немецком языке роман «Чужеземец». С 1998 года в Париже издавались проза и стихи на французском языке, а также русские прозаические произведения.







































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