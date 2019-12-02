Борис Гребенщиков может стать «почетным гномом»

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3 декабря будет выбран «Почетный гном Санкт-Петербурга». Среди претендентов на этой звание Борис Гребенщиков, Дмитрий Шагин и Лев Щеглов.
Как сообщает сайт Администрации Санкт-Петербурга, церемония состоится в городе профессий «КидБург» торгово-развлекательного комплекса «Гранд Каньон» (пр. Энгельса, 154).
На звание «Почетный гном» в разных номинациях в этом году также выдвинуты телеведущий Феликс Невелев, актер театра Ленсовета Александр Новиков, искусствовед Анатолий Белкин, предприниматель Сергей Черкасов, спортивный журналист Сергей Циммерман и специалист по управлению знаниями Павел Черных.
По мнению организаторов, почетными гномами могут стать те люди, которые, как сказочные прототипы, ищут сокровища, добывают секунды счастья и дарят радость людям.
Победители принесут клятву на конституции государства гномов, получат колпаки, а затем их предшественники вручат им огромный ключ от пещеры гномов. После чего новыми гномами и хором Дурацкого театра имени Которого Нельзя Называть будет исполнена новая версия гимна государства гномов.
Традиционно будут выбраны и те, кто претендует на звание «Самый реальный тролль». В этой номинации поборются широко известные тролли Сергей Шнуров и Семен Фурман.
Ежегодная премия «Почетный гном» учреждена в память об основателе театра «Комик-трест», режиссере Вадиме Фиссоне, который на протяжении 30 лет собирал коллекцию, насчитывающую более двух тысяч гномов. Многие из них стали обитателями пещеры, которая была создана в музее «Сказкин дом», одном из детских пространств группы «КидБург».
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