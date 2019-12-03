«Гараж» покажет советское подпольное искусство

Группа ТОТАРТ (Наталья Абалакова, Анатолий Жигалов). Фотография акции «Субботник по закладыванию аллеи Авангарда» из серии «Комендантские работы». Москва, 1982 © Предоставлено художниками / Пресс-служба Музея современного искусства «Гараж»

12 декабря в Музее современного искусства «Гараж» в Москве откроется выставка «Секретики: копание в советском андерграунде. 1966–1985».

Как сообщает сайт музея «Гараж», проект «Секретики» через сравнение с одноименной детской игрой показывает неофициальное советское искусство как тайное знание, доступное кругу единомышленников и нуждающееся в защите от внешних сил идеологического контроля и цензуры. Выставка исследует влияние неофициальной культуры на широкие социальные слои и рассказывает о телесных практиках «заботы о себе» в пронизанном коллективизмом СССР брежневской эпохи.

Запечатанные конверты самоуничтожающихся сообщений. Погребенные капсулы времени. Игры с правилами, которые никогда не раскрывались. Произведения искусства, посаженные в открытом поле, как картофель, и живой художник, выкопанный из временной могилы. Выставки-квартирники в полной темноте или с экспонатами, скрытыми на виду среди скучных предметов повседневной жизни. Всё это — загадочные конструкции советского нонконформистского искусства Вячеслава Ахунова, Армена Бугаяна, Риммы и Валерия Герловиных, Андриса Гринбергса, групп «ТОТАРТ», «Гнездо», «Коллективные действия», «Мухомор», «Перцы» и других. В выставке они сопоставлены с экспериментами мыслителей и активистов неподцензурной литературы (Гейдара Джемаля, Юрия Мамлеева и других).

Художник Ян Гинзбург создаст для выставки инсталляцию «Комната гениев» — вариацию «доски почета», на которой будут собраны портреты мыслителей и политиков, считавшихся в официальной культуре СССР носителями мудрости и истинного знания. С обратной стороны этого пантеона будут представлены фотографии людей с мимическими расстройствами, сделанными психиатром Лазарем Сухаребским в 1960-е — 1970-е годы.

Выставка «Секретики: копание в советском андерграунде. 1966–1985» в музее «Гараж» продлится до 24 мая 2020 года.



















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