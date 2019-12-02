Вторая часть выставки к столетию Баухауса откроется в ГЦСИ

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3 декабря в Москве в Государственном центре современного искусства (ГЦСИ) в составе РОСИЗО начнет работу вторая часть выставки «Гео-метрия в культуре ХХ-ХХI веков. К столетию Баухауса».
С 24 октября по 24 ноября в первой части проекта были показаны исторические корни российского и европейского авангарда, связанные с образами геометрии. «Во второй части проекта мы фокусируемся на координатах живого пространства, представляя современных художников, которые продолжают традицию геометрической культуры, — говорит один из кураторов выставки Виталий Пацюков.
Основу экспозиции составят произведения Эрика Булатова, Владимира Янкилевского, Сергея Резникова, Валерия Юрлова, Владимира Немухина, Франциско Инфанте-Араны, Юрия Злотникова, Бориса Турецкого, Александра Панкина, Игоря Шелковского, Ильи Кабакова, Дмитрия Пригова.
«Произведения этих художников неотделимы от личных переживаний, реагирующих, как чуткий датчик, на все изменения топографии нашей цивилизации и истории. Собранные в группы, соединяя верх и низ нашего обитания, они формируют зоны невероятной гравитации...», — отмечает куратор.
Также в ГЦСИ можно будет увидеть работы Александра Юликова, Владимира Андреенкова, Андрея Красулина, Анны Колейчук, Александра Панкина, Сергея Катрана, Алексея Гончаренко, Владимира Наседкина, Арсения Жиляева, Ивана Горшкова, Аллы Урбан и Сергея Катрана.
На выставке будут представлены произведения из коллекции РОСИЗО-ГЦСИ, фондов Дмитрия Пригова и AVC Charity, Музея органической культуры и частных коллекций.
Вторая часть выставки «Гео-метрия в культуре ХХ–ХХI веков. К столетию Баухауса» в ГЦСИ продлится до 26 января.
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