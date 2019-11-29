В Екатеринбурге открылся курс для театральных и музейных специалистов

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30 ноября и 1 декабря в екатеринбургском кинотеатре «Колизей» – одной из площадок 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства – в рамках проекта «Theatrum» проходят занятия курса для театральных и музейных специалистов «Музей = сцена. Как оживить коллекцию».
Курс, посвященный институциональным способам включения перформативных и сценических практик в деятельность музеев, организуют образовательный проект фестиваля «Золотая маска» Институт театра и Благотворительный фонд Владимира Потанина в партнерстве с Уральской индустриальной биеннале и платформой Russian Turn Центра изящных искусств BOZAR (Брюссель).
Цель курса «Музей = сцена. Как оживить коллекцию» — познакомить сотрудников музеев и театров, а также всех заинтересованных, с лучшими практиками активации музейного материала посредством перформативных жанров.
В программе лекции ведущих экспертов из Италии, Бельгии, США, Великобритании, Ливии, Сирии, Канады, Польши, Австрии и России, презентации кейсов художников, круглые столы и показы. На занятиях курса российские и иностранные эксперты представят историю взаимодействия музейного и перформативного контекстов, а также лучшие примеры перформанса в музее сегодня.
Слушатели курса проследят эволюцию перформанса на основе опыта Галереи Тейт (Лондон), узнают об опыте российских институций, в частности, Уральского филиала ГЦСИ-РОСИЗО, познакомятся с практикой брюссельской биеннале перформанса Performatik и другими значительными примерами в этой области.
Cерию мастер-классов проведут художники и практики, использующие перформативность как стратегию для художественной или институциональной работы. На основе конкретных кейсов художники и кураторы расскажут, как реагируют на новые предложения музеев и оспорят устоявшийся стереотип о том, что и как музей должен представлять публике.
Программу курса завершит тематический перформанс художницы и хореографа Улы Сикл в пространстве Основного проекта 5-ой Уральской индустриальной биеннале на Уральском оптико-механическом заводе.
«Опыт сотворчества музея и театра становится все более популярным в деятельности ведущих институций, он позволяет найти новую форму активного диалога с посетителем и с художественным сообществом, — говорит куратор Института театра Антон Флеров. — Художники работают с музеями; стремятся обнаружить неожиданные, скрытые или забытые смыслы. Хореографические произведения вторгаются в выставочные залы или городские общественные пространства, чтобы помочь переосмыслить позицию зрителя, музея, сцены. В музеях изобразительного искусства создаются отделы перформативного искусства. При этом такое сотрудничество является не только важнейшей практикой для музея, но и качественно новым способом делать театр».
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