Объявлена программа Зимнего книжного фестиваля в Казани

Сегодня, 29 ноября, стали известны лекционная и параллельная программы двенадцатого Зимнего книжного фестиваля, который пройдет 14 и 15 декабря в Центре современной культуры «Смена» в Казани.

Расписание фестиваля опубликовано на его сайте. В этом году Зимний книжный фестиваль «Смены» посвящен музыке и литературе. Помимо книжной ярмарки, на которую привезут свои новинки лучшие российские издательства, в фестивальном расписании лекции, дискуссии, презентации, мастер-классы, концерты и кинопоказы.

Гостями фестиваля станут главный редактор проекта «Полка» Юрий Сапрыкин, музыкальный журналист Лев Ганкин — он проведет презентацию своей книги «Хождение по звукам» и прочитает лекцию «Стыдно не знать!», посвященную иерархиям и нормативам в поп-музыке, главный редактор научно-популярного издания N+1 Илья Ферапонтов, который выступит с лекцией «Звездная музыка: что и как звучит во Вселенной», о том, как ученые научились слышать и записывать звуки космоса и даже превратили их в музыку, используя переменные звезды в качестве инструментов.

Журналист Алексей Мунипов представит свою книгу «Фермата» — разговоры с двадцатью современными композиторами от Алексея Айги и Софии Губайдулиной, Леонида Десятникова, Гии Канчели и Владимира Мартынова, до Алексея Маноцкова и Владимира Раннева. Музыкант и автор просветительских курсов о музыке Ляля Кандаурова объяснит, как слушать юбиляра 2020 года — Людвига ван Бетховена и расскажет о его музыке. Кроме того, на фестивале состоится презентация экспериментального альбома «Ясная Октава», основой для которого послужила коллекция звуков, которую музыканты собрали в музее-усадьбе Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».

Спикеры фестиваля поговорят о явлениях последних лет, связанных с музыкой и звуками. В дискуссии «Другие комнаты, другие голоса», посвященной второй волне популярности подкастов в России, примут участие главный редактор издания «Горький» Константин Мильчин, публицист и ведущий подкаста «Ток» Юрий Сапрыкин, один из создателей подкастов издания «Такие Дела», сооснователь книжного магазина «Маршак» Сергей Карпов и автор подкаста «Звуки науки» Илья Ферапонтов.

Еще одно обсуждение будет посвящено главным проблемам музыки в России — в нем примут участие музыкант Митя Бурмистров, управляющий директор Института музыкальных инициатив Данил Перушев, главный редактор издательства «Шум» Илья Воронин и музыкальный журналист Лев Ганкин.

Во дни фестиваля также состоятся музыкальные концерты, вечеринка, мастер-классы для всей семьи.

Площадкой параллельной программы фестиваля станет творческая лаборатория «Угол». Там пройдут специальные кинопоказы, организованные совместно с Beat Film Festival и приуроченные к годовщине падения Берлинской стены.

14 декабря в программе фильм «Берлинский фейсконтрольщик». Перед его показом главный редактор издательства «Шум» Илья Воронин представит книгу «Der Klang der Familie. Берлин, техно и падение Стены» — историю клубного Берлина конца 1980-х и 1990-х, рассказанную участниками событий, музыкантами, диджеями, владельцами клубов и фейсконтрольщиками.

15 декабря будет показан фильм-концерт к 25-летию техносцены «Когда я думаю о Германии ночью». Также в творческой лаборатории «Угол» можно будет посмотреть фильм «Заткнись и играй на рояле», портрет культового пианиста, самопровозглашенного президента берлинской андеграундной сцены и гения эпатажа Чилли Гонзалеса.

15 декабря после кинопоказов состоится чемпионат по чтению вслух «Открой Рот». По правилам чемпионата, участники в неформальной обстановке читают вслух без подготовки выбранные организаторами тексты, жюри оценивает технику и артистизм чтения. Подать заявку на участие можно здесь.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан, мэрии Казани и фонда «Живой Город»











Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU