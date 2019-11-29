SOUND UP запускает два новых проекта

В декабре фестиваль новой музыки SOUND UP представит в Москве свои новые проекты – симфонический оркестр и концертную серию.

Премьера обоих проектов состоится 13 декабря в концертном зале «Зарядье».

«Идея создания оркестра SOUND UP возникла из страстного желания и насущной необходимости исполнять в Москве премьеры сочинений композиторов-современников, которые находятся в пограничной зоне между академической традицией и новаторскими звуковыми исканиями, и сотрудничать с авторами, совершающими вылазки на сопредельные территории поп-музыки, — сообщают организаторы проекта. — Для этих задач нужен особенный коллектив из особенных исполнителей, которые сочетают безупречную технику с эрудицией, свободомыслием и неподдельным интересом к экспериментам».

Оркестр SOUND UP, составленный из лучших московских музыкантов, будет выступать на концертах фестивального цикла, его первое появление на публике совпадет с открытием концертной серии SOUND UP prime, посвященной произведениям современных композиторов, отмеченных престижными международными премиями. Как отмечают организаторы серии, это будет новейшая академическая музыка, электронные и электроакустические проекты, полижанровые музыкальные явления, в которых переплавляются интеллектуальное и популярное, визуальное и звуковое.

Один из принципов SOUND UP prime — диалог национальных школ и открытость, в программах серии будут участвовать иностранные дирижеры, солисты и композиторы.

Первым иностранным гостем SOUND UP prime станет Роберт Эймс — один из главных дирижеров London Contemporary Orchestra, работавший со Стивом Райхом, Терри Райли, Мередит Монк, Джонни Гринвудом, Томом Йорком, Фрэнком Оушеном, Уильямом Басински и DJ Shadow.

В программе премьерного концерта SOUND UP prime сочинения, которые редко исполняются в России или никогда не звучали в нашей стране. Среди них «Become Ocean» Джона Лютера Адамса (Пулитцеровская премия 2014 года, премия «Грэмми» 2015 года в номинации «Лучшее современное классическое произведение») и сюита, основанная на музыке Джонни Гринвуда из фильма «Нефть» (номинация на «Грэмми» 2008 года в категории «Лучший саундтрек»).

Концерт входит в программу Года музыки Великобритании и России, которая проводится Посольством Великобритании в Москве при поддержке Британского Совета















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