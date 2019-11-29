«Мемориал» оштрафовали на 2,3 млн

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Сумма штрафов, назначенных судами за последнее время международному историко-просветительскому, благотворительному и правозащитному обществу «Мемориал» и правозащитному центру «Мемориал» в связи с отсуствием маркировки «иностранный агент», достигла 2,3 млн.
Как сообщает «Медиазона», эта сумма складывается из штрафов, наложенных на обе организации и их руководителей Тверским районным судом Москвы, который с 22 октября рассмотрел 11 протоколов по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ («Издание некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, материалов и (или) их распространение, в том числе через средства массовой информации и (или) с использованием сети "Интернет", без указания на то, что эти материалы изданы и (или) распространены некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента»).
Так, 28 ноября Тверской суд оштрафовал Международный Мемориал на 600 тысяч рублей за то, что надпись «иностранный агент» отсутсвовала на сайте проекта «Это прямо здесь» и на его странице в инстаграме.
Всего Роскомнадзор составил на Международный Мемориал, председателя его правления Международного Мемориала Яна Рачинского, ПЦ «Мемориал» и председателя совета ПЦ «Мемориал» Александра Черкасова 20 протоколов, 9 из них еще не рассмотрены.
В Международном Мемориале отмечают, что все материалы организции содержат информацию о ее внесении в реестр иноагентов, на официальном сайте «Мемориала», а также сайтах «Доступ к архивам. Личное дело каждого» и «Уроки истории» стоит предусмотренная законом маркировка.
При этом протоколы, которые находятся в производстве Тверского суда, различаются только названием социальных сетей, где публиковались анонсы материалов, размещенных на сайтах «Мемориала».
«Мы считаем, что все вменяемые "Мемориалу" материалы являются эпизодами одного продолжающегося правонарушения, — говорится в пояснении, которое организация представила в суд. — Кодекс не предусматривает возможность применения наказания в таком случае отдельно за каждый выявленный факт нарушения».
Министерство юстиции РФ внесло Международный Мемориал в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента» в октябре 2016 года. «Мемориал» помечает свои материалы соответствующим образом, но с решением Минюста не согласен: «Маркировка "иностранный агент" является унизительной и противоречащей сути деятельности "Мемориала". "Мемориал" не является ничьим агентом. Его функция — сохранение памяти о репрессиях советского периода».
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