В Москве пройдет благотворительный аукцион в пользу людей с ВИЧ

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1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом в московской галерее «Роза Азора» состоится состоится аукцион, часть вырученных средств от которого будет перечислена в пользу Фонда помощи людям, живущим с ВИЧ «СПИД.ЦЕНТР».
На эти цели пойдет выручка от продажи 20 из 184 лотов, которые будут выставлены на торги, организованные аукционным домом Pioner & Co.
В фонд «СПИД.ЦЕНТР» будут перечислены средства, вырученные от продажи работ Наталии Гончаровой и Михаила Ларионова, Василия Кандинского, Осипа Цадкина, Анатолия Зверева, Оскара Рабина, Владимира Янкилевского, Александра Виноградова и Владимира Дубосарского, Александра Косолапова, Михаила Аввакумова, Эрте, Фудзиты, Мари Лорансен, Рустама Хамдамова и Виктории Олдхам.
Также в числе благотворительных лотов иллюстрации Марка Шагала к «Мертвым душам» и Сальвадора Дали к «Божественной комедии», литографированное приглашение на выставку Фернана Леже и портрет Бодлера, сделанный по рисунку Эдуарда Мане.
«Тема ВИЧ/СПИДа в России, мягко говоря, окружена множеством страхов, недомолвок и секретов, — говорит директор фонда «СПИД.ЦЕНТР» Антон Красовский. — Люди предпочитают об этом не сообщать и не знать. Как бы не прикасаться к этой теме. Вот почему для нашего фонда так важно вывести ее на самый высокий, самый, как принято у нас говорить, — элитарный — уровень. Мы только учимся работать с большим бизнесом, со звёздами, в мире светских мероприятий. Мы благодарны аукционному дому Pioner & Co за эту инициативу и за эту возможность в очередной раз озвучить важность темы эпидемии ВИЧ в России».
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