Марат Гацалов станет главным режиссером Пермской оперы

© Андрей Чунтомов

С 1 декабря в Пермском театре оперы и балета имени П.И. Чайковского появится главный режиссер. Этот пост займет лауреат премии «Золотая маска», в недавнем прошлом главный режиссер Новой сцены Александринского театра в Петербурге Марат Гацалов.

Как сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета, Марат Гацалов возглавит в театре режиссерское управление. В частности, он будет заниматься кастингом приглашенных режиссеров, созданием единого эстетического поля театра и формированием репертуарной политики совместно с генеральным директором и другими творческими лидерами театра.

«Марат Гацалов — яркая и содержательная фигура в мире театра. Каждый его спектакль привлекает внимание критики и публики, его работы оказали влияние на целое поколение молодых режиссеров. Одна из последних его постановок — "Саломея" Штрауса в Мариинском театре», — говорит генеральный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов.

«С Маратом мы хорошо понимаем друг друга и те задачи, которые стоят сегодня перед Пермским театром оперы и балета. В Перми существует сильная традиция, которая сложилась давно и сейчас требует дальнейшего развития. Речь о театре как творческой лаборатории, пространстве для исследования человека и мира и новых горизонтов. Уверен, что Марат Гацалов своим художественным видением может инвестировать в эту традицию, — добавил Борисов. — Кроме того, учитывая перспективу открытия второй сцены театра, нам нужно динамично работать над увеличением репертуара. Планирование новых постановок приглашенных режиссеров и его собственные премьеры — это также задачи Марата».

«Режиссура начинается, как только публика попадает в театр. Задача главного режиссера — организовать пространство таким образом, чтобы зритель почувствовал себя внутри единого смыслового поля. В ближайшее время мне предстоит познакомиться с труппой театра и просмотреть все спектакли текущего репертуара», — прокомментировал Марат Гацалов.

Марат Гацалов — актер, режиссер, педагог. В 2009 году окончил режиссерский факультет Российского института театрального искусства — ГИТИС (мастерская Сергея Арцыбашева и Юрия Иоффе).

В 2009–2012 годах был заместителем художественного руководителя Центра драматургии и режиссуры (ЦДР, Москва), в 2011–2012 годах инициировал и руководил творческой лабораторией «Мастерская на Беговой» при ЦДР, в которой принимали участие более 50 молодых режиссеров. В 2010–2012 годах был главным режиссером Прокопьевского театра драмы.

В 2011–2013 годах заведовал программой современной драматургии «Живые пространства» в рамках фестиваля «Территория». В 2012–2014 годах был художественным руководителем Русского театра Эстонии (Таллин). С 2013 по 2016 год работал главным режиссером Новой сцены Александринского театра в Петербурге.

Марат Гацалов — обладатель национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа режиссера» за спектакль «Август: графство Осейдж», театр «Глобус», Новосибирск (2012). Еще несколько его постановок были удостоены специальных призов «Золотой маски»: «Жизнь удалась» (2009) «Театра.doc» и ЦДР — специальная премия жюри; «Экспонаты» (2010) Прокопьевского драматического театра — приз критики. Его спектакль «Приход тела» в ЦДР был признан одной из самых громких театральных премьер сезона 2010–2011 годов. В 2012 году Марат Гацалов получил грант Президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения.

В 2017 году совместно с дирижером Валерием Гергиевым Марат Гацалов поставил в Мариинском театре музыкальную драму «Саломея» Штрауса.











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