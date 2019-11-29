Парижскую премьеру «Князя Игоря» с Абдразаковым покажут в России

© Agathe Poupeney / OnP

17 декабря в российских кинотеатрах будет показана премьера оперы Бородина «Князь Игорь» на сцене Парижской национальной оперы с Ильдаром Абдразаковым в титульной партии.

Расписание сеансов опубликовано на сайте проекта OperaHD: трансляцию «Князя Игоря» из Парижской национальной оперы можно будет посмотреть в Москве, Петербурге и Ростове-на-Дону.

За всю историю парижского театра «Князь Игоря» никогда не появлялся на его афишах, нынешняя постановка оперы Бородина осуществлена на волне успеха прошлогоднего «Бориса Годунова» с Владимиром Юровским и Ильдаром Абдразаковым.

Над спектаклем «Князь Игорь» в Парижской национальной опере работали режиссер-постановщик Барри Коски (Австралия), художник-постановщик Руфус Дидвисус (Германия), художник по костюмам Клаус Брунс (Германия), художник по свету Франк Эвен (Франция), хореограф Отто Пихлер (Австрия) и хормейстер Хосе Луис Бассо (Аргентина-Италия).

Партию Ярославны исполнит Елена Стихина (Россия), Владимира Игоревича — Павел Чернох (Чехия), Князя Галицкого — Дмитрий Ульянов (Россия), Кончака — Дмитрий Иващенко (Россия), Кончаковны — Анита Рачвелишвили (Грузия).

Премьерная серия из десяти представлений пройдет с 28 ноября по 26 декабря декабря. Оркестром и хором Парижской национальной оперы будет дирижировать Филипп Жордан (Швейцария).

Партия Князя Игоря хорошо знакома Ильдару Абдразакову: в 2014 году он дебютировал с ней на сцене Метрополитен–опера в постановке Дмитрия Чернякова, а затем исполнил ее на сцене Нидерландской национальной оперы.

«Для меня это второе обращение к опере "Князь Игорь". — говорит певец. — В 2014 году была отличная версия Мити Чернякова. Сегодняшняя премьера оказалась увлекательным, хотя и непростым путешествием, поскольку Барри Коски известный провокатор и мастер театральных иллюзий. В его представлении у каждого героя своя картина мира. Но я благодарен ему за репетиционный процесс, мы много искали, отказывались, искали снова. Я предлагал свои режиссерские решения, какие-то приемы вошли в спектакль, мы все время находились в диалоге. В постановке исследуются и тема беженства, и тема поиска лидера и коллективной русской мечты. Но главное, что меня радует — эту прекрасную русскую оперу услышат зрители по всему миру».











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