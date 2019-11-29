На фирме «Мелодия» вышел юбилейный альбом Шнитке

К 85-летию Альфреда Шнитке (1934-1998) фирма «Мелодия» выпустила двойной альбом с архивными записями произведений композитора. В издание включены записи, ранее не выходившие на CD.

Как сообщает пресс-служба фирмы «Мелодия», альбом «Альфред Шнитке. Юбилейное издание» представляет собой антологию творчества композитора за двадцать лет — с 1968 по 1988 годы.

На альбоме представлены произведения Шнитке разных жанров. «Посвящение Прокофьеву, Шостаковичу и Стравинскому» для фортепиано в шесть рук, Вторая соната для скрипки, фортепианный и скрипичный концерты, Симфония №5 звучат в исполнении выдающихся музыкантов — Геннадия Рождественского, Виктории Постниковой, Александра Бахчиева, Лианы Исакадзе, Владимира Сканави, Элисо Вирсаладзе, Квартета имени Бородина, Владимира Крайнева, Гидона Кремера, Дмитрия Китаенко, симфонических оркестров Министерства культуры, Московской консерватории, Московской государственной филармонии.

Бóльшую часть альбома занимают живые концертные записи 1977–1990 годов. Особый интерес представляет запись московской премьеры Кончерто гроссо №4 / Симфонии №5 со вступительной речью Геннадия Рождественского, сделанная на авторском вечере композитора.

Цифровое издание альбома доступно на Spotify, YouTube и других онлайн-площадках.



































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