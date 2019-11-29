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В декабре в Москве и Петербурге пройдут первые российские выступления электро-поп дуэта из Франции Weekend Affair.
Московский концерт состоится 13 декабря в клубе Powerhouse, петербургский — 14 декабря в клубе «Мачты». Специальный гость обоих выступлений — московский дуэт Elektromonteur.
Татуировки и аналоговые синтезаторы — таковы интересы дуэта Weekend Affair, если верить их странице в фейсбуке. Остроумные клипы французов подтверждают, что это истинная правда. Из них становится ясно, что вокалист Луи Агилар покрыт тату от пяток до подбородка, а мультиинструменталист Сирил Дебарг испытывает такую же здоровую тягу к теплым ретро-электронным тембрам и прыгучему диско-ритму.
На счету Weekend Affair два полнометражных альбома чувственного и танцевального электро-попа, на которых ставил звук известный продюсер Yuksek, хит-синглы с них можно услышать на французском радио.
Weekend Affair впервые выступят в России, несмотря на то, что Сирил Дебарг уже бывал в нашей стране вместе с группами We Are The Enfant Terrible и Phoebe Jean and The Air Force.
Концерты организованы при поддержке Французского института при Посольстве Франции в России
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