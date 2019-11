Weekend Affair впервые выступят в России

В декабре в Москве и Петербурге пройдут первые российские выступления электро-поп дуэта из Франции Weekend Affair.

Московский концерт состоится 13 декабря в клубе Powerhouse, петербургский — 14 декабря в клубе «Мачты». Специальный гость обоих выступлений — московский дуэт Elektromonteur.

Татуировки и аналоговые синтезаторы — таковы интересы дуэта Weekend Affair, если верить их странице в фейсбуке. Остроумные клипы французов подтверждают, что это истинная правда. Из них становится ясно, что вокалист Луи Агилар покрыт тату от пяток до подбородка, а мультиинструменталист Сирил Дебарг испытывает такую же здоровую тягу к теплым ретро-электронным тембрам и прыгучему диско-ритму.

На счету Weekend Affair два полнометражных альбома чувственного и танцевального электро-попа, на которых ставил звук известный продюсер Yuksek, хит-синглы с них можно услышать на французском радио.

Weekend Affair впервые выступят в России, несмотря на то, что Сирил Дебарг уже бывал в нашей стране вместе с группами We Are The Enfant Terrible и Phoebe Jean and The Air Force.

Концерты организованы при поддержке Французского института при Посольстве Франции в России















































Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU