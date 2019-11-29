Музыка американских минималистов прозвучит в арт-центре Mutabor

Стив Райх © ARHITEKTONICA

11 декабря в московском культурном пространстве Mutabor состоится первая сессия экспериментального проекта «Architektonica», которая будет посвящена творчеству американских композиторов-минималистов Стива Райха и Фредерика Ржевски.

Начало концерта в 19:00.

Исполнители: пианист Петр Айду, оркестр ICQ-Project, электронные музыканты Андрей OID, Geju, Finetune, Brinstaar, артисты Мастерской Брусникина Игорь Титов, Сергей Карабань и Василий Михайлов.

Программа:

Фредерик Ржевски — «Coming Together» (1971)

Своеобразие пьесы заключалось в том, что каждый из исполнителей по очереди читал вслух фрагменты письма американского политического заключенного Сэма Мелвилла своему брату, за несколько месяцев до того, как он был убит во время бунта в тюрьме. «Architektonica» представит новую экспериментальную версию «Coming Together», которую готовят оркестр ICQ-Project, электронный музыкант Андреем OID и артисты Мастерской Брусникина.

Стив Райх — «Piano Phase» (1967)

В этом сочинении для фортепиано и магнитофона один и тот же музыкальный паттерн с разной скоростью одновременно звучит на двух инструментах. Композитору казалось немыслимым, чтобы его могли сыграть два человека, но cпустя полвека Петр Айду исполнит это сложнейшее произведение в одиночку на двух роялях.

Стив Райх — «Double Sextet» (2007)

Произведение, которые принесло композитору Пулитцеровскую премию, написано для шести или двенадцати музыкантов, которые играют одновременно с воспроизведением записи их же исполнения. Свою интерпретацию «Double Sextet» для проекта «Architektonica» готовят оркестр ICQ-Project и электронный музыкант Finetune.